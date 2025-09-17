Auténtica 2025 se despide tras recibir en Sevilla a 10.437 profesionales de la industria agroalimentaria

Auténtica 2025 se despide tras recibir en Fibes (Sevilla) a 10.437 profesionales de la industria agroalimentaria junto a chefs y empresarios de hostelería, se han dado cita en este evento para descubrir más de 700 novedades y productos, dejando un impacto económico estimado de más de 15 millones de euros en la capital andaluza.

La feria del producto gourmet con valores, de origen y sostenible, y estandarte de la cultura gastronómica mediterránea, clausuró una edición de récord que reafirma a Sevilla y Andalucía como epicentro de los alimentos y bebidas gourmet en Europa.

Uno de los espacios que ha vuelto con fuerza en esta tercera edición ha sido Auténtica Congress, foro de conocimiento y creatividad en torno a los alimentos gourmet, que ha reunido a 256 expertos para reflexionar sobre el futuro de la gastronomía y la industria alimentaria en su conjunto, abordada desde múltiples perspectivas como la gran distribución, el retail o el canal Horeca.

Entre los protagonistas han destacado figuras de la alta gastronomía nacional como Juanlu Fernández (LÚ Cocina y Alma**), Benito Gómez (Bardal**), Pedro Aguilera (Mesón Sabor Andaluz*), o Rafa Zafra (Amar, Estimar, Jondal y Rural), quienes han participado en el Culinary Fest by Gusto del Sur, un espacio para reivindicar el valor del producto de calidad como eje de la excelencia culinaria. Allí, los chefs han dialogado sobre las ideas que inspiran sus propuestas, han cocinado en directo y han compartido escenario con profesionales de otros ámbitos creativos como el arte, el deporte o la medicina, con referentes como Joaquín Sánchez, exfutbolista del Betis, o el pintor Salustiano García.

En este marco, Benito Gómez ha reivindicado la libertad creativa por encima de los relatos construidos en torno a la gastronomía, defendiendo que “muchas veces, los discursos en gastronomía se convierten en algo tedioso y vacío. Yo prefiero cocinar desde la libertad, sin etiquetas ni relatos impuestos, siguiendo mi instinto y lo que me apetece en cada momento. Es ahí donde soy feliz y donde realmente conecto con la cocina.”

Por su parte, Rafa Zafra ha puesto en valor tanto la importancia del fracaso como fuente de aprendizaje, como la dimensión cultural y social de la cocina mediterránea: “En la cocina, los fracasos son los que nos hacen verdaderamente fuertes; los chefs tenemos más miedo al fracaso que ilusión por el éxito, porque es de esos tropiezos de donde aprendemos. Y en ese aprendizaje está también la esencia de nuestra gastronomía: la dieta mediterránea va mucho más allá del producto, es un acto social, una manera de compartir en torno a la mesa, en la compañía y en la sobremesa”.

En sintonía, Juanlu Fernández ha subrayado la resiliencia y la creatividad como ejes de su propuesta culinaria: “En muchos momentos te caes y no sabes cómo levantarte, pero es ahí donde surge la conexión más auténtica con la cocina y con las personas. Yo cocino sin protocolos, los platos surgen de cualquier instante, de una idea o de una conexión con alguien, y lo importante es que al llegar a la mesa logren emocionar, trasladar a un recuerdo o dejar una sensación que perdure más allá del plato”.

Tradición gastronómica

En el marco de Auténtica 2025 se ha celebrado un homenaje a los fundadores del restaurante Mesón Sabor Andaluz*, con motivo de sus casi 3 décadas de trayectoria y la jubilación de su primera generación. Para la ocasión, grandes referentes de la gastronomía nacional se han unido para rendir tributo a la familia Aguilera a través de un vídeo, en el que han participado figuras como Eneko Atxa (Azurmendi***), Joan Roca (El Celler de Can Roca***), Paco Morales (Noor***), Juanlu Fernández (LÚ Cocina y Alma**), Benito Gómez (Bardal**), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz**), Edu Pérez (Tohqa*), Dani Carnero y Miki Manzanares (Kaleja*), Pedro Sánchez (Bagá*), o Luis Lera, Manu Lachica y Rita Llanes (Leartá). Un gesto colectivo que ha puesto en valor no solo la trayectoria del Mesón, sino también la huella que ha dejado en la cocina andaluza y española.

Por el escenario de Culinary Fest by Gusto del Sur, han pasado más voces clave de la gastronomía española actual, como Dani García, chef y empresario al frente de Smoked Room Madrid**, Smoked Room Dubái* y Grupo Dani García; Marc y Martí Roca, de El Celler de Can Roca***; Artur Martínez, de Aürt*; Juanjo Mesa, de Radis*; y Iago Pazos, referente de la cocina gallega de proximidad con Abastos 2.0. Su presencia subraya el alcance de Auténtica como espacio de encuentro para la alta gastronomía nacional.

Por otro lado, espacios como el Foro de la Gran Distribución y Retail, así como el Summit de Directores de Compras, han reunido a portavoces de firmas líderes como Mercadona, Lidl, Eroski, Alcampo, Coviran, Grupo MAS o Grupo Uvesco, y entidades representativas del sector como ASEDAS y ANGED.

Innovaciones

La tercera edición de Auténtica se ha convertido en una plataforma de inspiración y descubrimiento, con 317 firmas expositoras y más de 700 innovaciones que han ocupado dos pabellones completos de Fibes. Desde los ibéricos más selectos hasta propuestas saludables como bizcochos proteicos o bebidas a base de aloe vera, la feria ha mostrado la amplitud y riqueza de la industria agroalimentaria nacional. Además de conocer las últimas novedades del mercado, los asistentes han podido establecer sinergias, degustar productos de calidad excepcional y asistir a espectáculos de cocina en directo, confirmando a Auténtica como el gran punto de encuentro entre la industria alimentaria y la alta gastronomía.

Auténtica Premium Food (evento de Nebext - Next Business Exhibitions, en colaboración con la Junta de Andalucía), cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los Fondos Europeos Feder y el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, Landaluz, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, así como de las principales patronales del sector.