BBVA capta el 21% de las empresas que se constituyen en España, representando un 38% de la captación total de la entidad en este segmento y aún así la entidad continúa reforzando su compromiso con los emprendedores en España. Desde el lanzamiento en septiembre de 2024 del renovado Servicio de Alta de Empresas en constitución en colaboración con Ayuda T Pymes, ya son casi mil las pymes creadas con el acompañamiento del banco. Esta evolución consolida la buena acogida de un modelo que permite a los emprendedores iniciar su proyecto empresarial con apoyo especializado y en plazos significativamente más reducidos. Además,

La colaboración entre BBVA y Ayuda T Pymes permite al emprendedor gestionar toda la constitución desde un único punto, con un circuito coordinado entre asesoría, notaría y banco que agiliza cada paso con soluciones digitales como la firma telemática de la constitución. Otro de los hitos diferenciales ha sido la obtención de las escrituras definitivas en 48 horas, que facilita la puesta en marcha de la cuenta bancaria de manera fluida.

El modelo combina un acompañamiento comercial especializado con una apertura de cuenta ágil y coordinada con los asesores de Ayuda T Pymes. Esta colaboración fluida entre los equipos de BBVA y la asesoría permite que cada cliente avance de forma ordenada en todas las fases, desde los primeros pasos hasta la constitución final de la empresa. La interconexión entre las oficinas del banco y los gestores externos garantiza que no se generen tiempos de espera innecesarios, manteniendo el proceso bajo supervisión continua.

Ventajas adicionales para las pymes

A esta experiencia se suman ventajas pensadas para aliviar el arranque financiero de las nuevas compañías. BBVA ofrece una bonificación de 120 euros brutos al mes durante seis meses por la domiciliación de impuestos y seguros sociales a quienes contraten la Cuenta Empresa Bienvenida en oficinas y domicilien impuestos o seguros sociales. Esta cuenta no tiene comisiones y permite realizar transferencias ordinarias online, emitir nóminas o gestionar cheques nacionales en euros sin coste, facilitando la operativa diaria en los primeros meses de actividad.

A ello se añade la promoción vigente que permite contratar un TPV con un bono sin coste durante los 12 primeros meses, además de acceso a financiación en condiciones especiales, sujeta a análisis de riesgo, aprobación y condiciones de la entidad.

“Este avance refleja que cada vez más emprendedores optan por modelos de constitución guiados, ágiles y accesibles. Para muchos, contar con un único interlocutor y con equipos que acompañan cada paso marca la diferencia en un momento tan relevante como iniciar un negocio”, ha señalado el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.

Compromiso del banco con el tejido empresarial

“BBVA continuará impulsando soluciones que faciliten la actividad de quienes emprenden, integrando tecnología, cercanía y procesos más sencillos. Acompañar a quienes dan sus primeros pasos es parte esencial del compromiso del banco con el tejido empresarial del país, y el crecimiento de este servicio confirma que simplificar la vida de los clientes es una dirección acertada”, ha añadido.