BBVA obtiene el premio a la operación de financiación sostenible del año por el acuerdo con Verdalia

BBVA ha obtenido el premio a la operación de financiación sostenible del año por el acuerdo con Verdalia para la financiación de infraestructuras en el sector del biometano.

Además, la entidad financiera se proclama mejor banco en España y Turquía en esta sexta edición de los Sustainable Finance Awards. Global Finance ha reconocido además a BBVA como el mejor banco en bonos verdes y ha otorgado el premio a la operación de financiación sostenible del año por el acuerdo con Verdalia para el desarrollo de plantas de biometano.

La revista Global Finance ha anunciado a los ganadores de los Sustainable Finance Awards, que reconocen los logros alcanzados en 2025. BBVA ha sido nombrado mejor banco en financiación sostenible en España, mientras que Garanti BBVA, mejor banco en Turquía. Estos premios destacan el liderazgo, innovación y compromiso del banco en el ámbito de la financiación sostenible, apoyando iniciativas destinadas a mitigar los efectos negativos del cambio climático y a contribuir a la construcción de un futuro más sostenible.

Sostenibilidad

La sostenibilidad sigue siendo una de las prioridades de BBVA en su nuevo ciclo estratégico. La entidad financiera quiere impulsar la sostenibilidad como un motor de crecimiento y, a través de ella, fomentar nuevos negocios. El clima, el capital natural y las oportunidades en el ámbito social son los tres ejes sobre los que pivota su estrategia de sostenibilidad. El banco tiene un objetivo de canalización de negocio sostenible de 700.000 millones de euros en el periodo 2025-2029.

En 2025, el Grupo ha liderado las operaciones sostenibles más relevantes en sus principales geografías —España, México, Turquía, América del Sur y a través de BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB)— en línea con el objetivo de acompañar a los clientes en su transición y de generar nuevas oportunidades de negocio en sectores donde la transición es ya una realidad económica.

Reconocimiento

Este liderazgo se ha visto adicionalmente respaldado por el reconocimiento de Global Finance a BBVA como mejor banco del mundo en bonos verdes y con el premio a la operación de financiación sostenible del año, por el acuerdo con Verdalia