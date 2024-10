By Salomon acelera su expansión con siete nuevos hoteles en cartera en siete meses

Iamgen de algunos de los hoteles en los que ha invertido By Salomon.

Madrid/By Salomon Hospitality, la división hotelera del family office Salomon 1965, se ha hecho con siete nuevos hoteles ubicados en Barcelona, Sitges, Valencia, Granada, Oporto, Lisboa y Budapest, sumando un total de 200 habitaciones a su cartera, que ya cuenta con 15 hoteles en ocho ciudades europeas.

En la capital catalana es el Hotel Fornos; en Lisboa el Hotel Pateo; en Sitges, el Hotel Parrots, y en Budapest, el hotel Soho, mientras que el resto está ubicado en distintos edificios céntricos de Granada, Valencia y Oporto.

Entre el pasado mes de abril y este septiembre, la compañía ha ejecutado el total de estas operaciones, que incluyen compras y alquileres a largo plazo con diferentes propietarios, que van desde familias que gestionaban sus propios hoteles hasta pequeños inversores privados.

El importe de la operación no ha trascendido, aunque fuentes cercanas estiman el total de la inversión entre la compra y las reformas de la totalidad de los activos en unos 40 millones de euros. Para el cierre del conjunto de las operaciones, la compañía barcelonesa ha contado con el apoyo de los despachos RCD, Cuatrecasas y Andersen, en la parte legal, y Banco Sabadell como principal banco financiador.

By Salomon, que ya ha iniciado el proceso de transformación de los diferentes activos, espera tener la cartera lista a principios de 2026. De momento, el grupo se prepara para las aperturas de los hoteles adquiridos los últimos meses, como son el antiguo Hostal Atenas en Sevilla, convertido en un nuevo ‘Casa Teva Sevilla’ listo para enero 2025 –que se suma el ‘Casa Teva’ Barcelona abierto en junio--o el emblemático Finca Van de Walle en la playa de Sa Riera (Costa Brava), un 5 estrellas GL que abrirá sus puertas la próxima primavera.

En paralelo, la compañía, capitaneada por los hermanos Toni y Harry Serra Moreno, ha dado entrada en el capital al publicista y reconocido inversor Rafael Esteve, histórico primer ejecutivo de WPP en España y copropietario en la actualidad de diferentes compañías, como Pastoret o Chef Sam, entre otras.

Su incorporación en el accionariado de la división hotelera busca ayudar a la compañía a reforzar sus diferentes marcas y conceptos, así como a guiar al joven equipo en la construcción de un proyecto de escala internacional y que ha crecido a gran velocidad estos últimos años.

By Salomon, que cuenta con un total de 200 empleados y cuyas operaciones y finanzas dependen en el día a día de los ejecutivos Yago Garcia Nieto y Enrique Mur Rocafort, también ha incorporado recientemente a Alejo de Soler Allegret (ex Casavo) y a Jordi Jover (ex Deloitte) para liderar los departamentos de expansión y Food & Beverage (F&B), respectivamente.

Hasta la fecha, By Salomon Hospitality mantiene relaciones comerciales para la gestión de varios de sus activos con las gestoras nacionales Majestic Hotel Group y Chic and Basic Hoteles. Con la cadena propiedad de Hugo Bertrand comparte los proyectos de Madrid y Oporto y serán ellos los encargados de la puesta a punto y gestión de los hoteles de Lisboa y Budapest.

By Salomon Hospitality continúa la búsqueda de nuevas oportunidades en el mercado, principalmente en el sector urbano, hoteles de entre 2-4 estrellas en las principales ciudades turísticas de Europa. En la actualidad, mantiene negociaciones avanzadas para diferentes proyectos que verán la luz en los próximos meses.