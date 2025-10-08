Caixabank ofrece asesoramiento sobre las ayudas a la dependencia, un servicio integral que incluye todos los pasos necesarios, desde el asesoramiento y guía sobre los pasos a seguir hasta el acompañamiento en la tramitación electrónica completa de la solicitud del grado de dependencia.

La entidad financiera presta este servicio de la mano de Qida, la empresa de impacto social especializada en productos y servicios de calidad para el colectivo séniorpara asesorar y apoyar a los clientes de CaixaBank en la tramitación de las ayudas de la Ley de Dependencia.

El servicio, que puede contratarse a través de Facilitea, la tienda online de CaixaBank, tiene como principal factor diferencial que apoya al cliente hasta que se le reconoce un grado por parte de la Administración . Concretamente, la entidad financiera asume el riesgo en dos momentos clave de la tramitación como son el inicio, con un asesoramiento inicial gratuito de la viabilidad de la obtención del grado; y durante el proceso, ya que en caso de no obtener el grado se repiten las gestiones sin coste adicional hasta que se le otorga el grado por parte de la Administración, que es quien tiene la competencia para hacerlo.

En virtud de esta nueva iniciativa promovida por CaixaBank, un profesional acompaña al cliente o a su persona de confianza durante todo el proceso, guiándolos en cada fase. En este sentido, el cliente dispone de un número de contacto directo y se le proporciona toda la información necesaria en función de la comunidad autónoma en la que se realice la solicitud.

El acompañamiento es integral, proactivo y agendado. Para ello, se realizan dos llamadas o videollamadas de asesoramiento y se resuelven todas las dudas, se efectúa un seguimiento activo y se acompaña de un resumen escrito de cada interacción.

Generación +, una propuesta de valor para el segmento sénior

El impulso de este servicio se enmarca en el lanzamiento, durante 2025, por parte de CaixaBank de Generación +, una propuesta de valor para el segmento sénior, que ofrece una gama completa de productos y soluciones dirigidas a dar respuesta a los retos que plantea desde el punto de vista de los servicios financieros la creciente longevidad de la población.

La entidad refuerza así su propósito de acompañar a los clientes a lo largo de toda su vida e impulsa la creación de un paquete de productos innovadores que aportan planificación y acompañamiento para la jubilación y mejoras en la calidad de vida en la etapa del envejecimiento, tanto en lo referente a actividades de ocio y formación como en cuidados asistenciales.

Comprometidos con el colectivo sénior

Con Generación +, CaixaBank activa una de las líneas de actividad recogidas en el Plan Estratégico 2025-2027, dentro del objetivo de acelerar el crecimiento mediante la mejora de la calidad del servicio de los clientes y el desarrollo del ecosistema senior para acompañar adecuadamente a este colectivo creciente en nuestro país.

La evolución del ecosistema de soluciones sénior supondrá también reforzar el compromiso con la atención prioritaria a los clientes más mayores que presta CaixaBank. En este contexto, la entidad está formando a más de 30.000 empleados en la mejora de la atención a los clientes en sus interacciones con el banco, tanto comerciales como de acompañamiento, basado en un mejor conocimiento de sus características diferenciales. La entidad cuenta con la mayor red de oficinas de España, con presencia en el 99% de las poblaciones españolas mayores de 5.000 habitantes, y está extendiendo su presencia en localidades rurales gracias al servicio de oficinas móviles, que ya llega a más de 1.300 municipios.

Además, en las oficinas se ha implementado un plan de acompañamiento que prioriza la atención a personas con dificultades de movilidad para reducir tiempos de espera y ayudar en el acceso a todo tipo de servicios financieros como, por ejemplo, el uso de los cajeros automáticos adaptados a las necesidades de los clientes. Los usuarios también se pueden dirigir al servicio de caja sin restricciones de horario y se ha consolidado el abono de pensiones los días 24 de cada mes, independientemente de que sea fin de semana o festivo

Por otro lado, para facilitar la comunicación con el servicio de atención al cliente, se ha habilitado la posibilidad de comunicación directa con su gestor asignado a través de Whatsapp y un número de teléfono exclusivo para los clientes sénior (900 365 065), atendido por personas que también reciben formación específica.

Los cajeros de CaixaBank cuentan con módulo para el uso de libretas de ahorro, un soporte que muchos clientes prefieren para el día a día. Además, los terminales han incorporado cambios para facilitar su uso por parte de personas con dificultades visuales o motrices, así como la posibilidad de configurar un menú sencillo que facilite la interacción.

Formación en digitalización

Igualmente, CaixaBank imparte sesiones de formación en digitalización para personas mayores, en las que se explica operaciones como utilizar la banca digital, consultar los movimientos de la tarjeta o enviar dinero por Bizum. Esta iniciativa se complementa con acciones de divulgación en prevención del fraude, como la campaña lanzada recientemente con el trío de cómicos Tricicle. La iniciativa, titulada "A todos nos puede pasar", pretende sensibilizar a los ciudadanos, utilizando el humor característico de Tricicle, sobre cómo detectar y prevenir fraudes cibernéticos.

Junto a todas las medidas puestas en marcha para mejorar la atención a los clientes, cabe destacar también el compromiso activo con las personas mayores del programa de voluntariado de CaixaBank, integrado por empleados y exempleados de la entidad financiera, así como los programas de envejecimiento activo de la Fundación “la Caixa”. En ese sentido, CaixaBank impulsará iniciativas de colaboración con otras instituciones para mejorar el conocimiento de las necesidades de la población mayor y seguir dando respuesta a ellas.