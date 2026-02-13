Caldea, escenario del nuevo tema musical de la cantante Julietta

Las instalaciones de Caldea han servido de escenario para el rodaje del nuevo tema musical de la cantante Julietta, en el que han colaborado la agencia creativa Usted y la productora Vampire.

La colaboración entre Caldea y Julieta nace de una conexión natural entre el mensaje de la canción y los valores de la marca, tal y como informaron en una nota de prensa. 'Cien por cien' habla de vivir con intensidad, disfrutar del momento al máximo y conectar con la propia naturaleza, "una filosofía que enlaza directamente con 'Fluye', el concepto de marca que define la experiencia de Caldea".

Así, el centro de ocio termal más grande de los Pirineos, ha acogido el rodaje del videoclip del tema 'Cien por cien', el nuevo single de la cantante, que se estrena este viernes.

El rodaje se ha llevado a cabo en varios espacios del complejo de Andorra: lagunas, baños, saunas y zonas arquitectónicas singulares.

Arquitectura icónica

El videoclip, dirigido por la realizadora Alba Ricart, pone en valor tanto la experiencia sensorial que ofrece Caldea como la arquitectura icónica del edificio y las nuevas intervenciones que se han llevado a cabo.

Primavera Sound

Con esta acción, realizada de la mano de la agencia creativa Usted y la productora Vampire, asociada al festival Primavera Sound, Caldea reafirma su apuesta "para conectar con nuevos públicos a través de un lenguaje universal como es la música, posicionándose como una experiencia imprescindible y contemporánea dentro de la oferta de Andorra".