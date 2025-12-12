El CMJ cuenta con el respaldo del Rey Felipe VI, que presidirá su Comité de Honor

El Congreso Mundial del Jamón (CMJ) cuenta con el respaldo del Rey Felipe VI, que presidirá su Comité de Honor. Se celebrará del 28 al 30 de abril de 2026 en el Parque de las Ciencias de Granada y ha logrado año tras año, desde el año 2001, consolidarse como la cita más importante del sector y punto de encuentro de toda la cadena productiva. La inscripción para su décimo tercera edición ya se encuentra abierta en el siguiente enlace: https://www.interham.org/inscripciones y en estos momentos a un precio con descuento por pronto pago hasta el 2 de febrero.

El evento está organizado por el Instituto Internacional del Jamón (Interham), institución promovida por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic) y que está patrocinado por Incarlopsa, Interporc y Asici, como Main Partner y como Colaborador Plata Pacisa y Salins. Esta aceptación tiene carácter exclusivamente institucional y no implica su asistencia al Congreso.

"Que Su Majestad el Rey haya aceptado la presidencia del Comité de Honor del XIII Congreso Mundial del Jamón, sobre todo en estos tiempos en los que el sector vive un momento muy complicado debido a la Fiebre Porcina Africana, es un respaldo institucional de enorme relevancia para todos los eslabones de la cadena del jamón y para el Congreso", ha manifestado Julio Tapiador, presidente del Comité Organizador. "Desde la organización trabajamos para que Granada se convierta durante esos días en la capital mundial de este producto, un punto de encuentro en el que empresas, investigadores, distribución y hostelería puedan compartir conocimiento, anticipar tendencias y seguir impulsando la competitividad empresarial", ha añadido Tapiador.

El jamón, protagonista en Navidad

En plena campaña navideña, cuando el jamón vuelve a ocupar un lugar central en las mesas de las familias y en restaurantes, el anuncio de que Su Majestad el Rey haya aceptado la presidencia del Comité de Honor del XIII Congreso Mundial del Jamón cobra un significado especial para todo el sector y transmite el apoyo de esta institución a la producción porcina y jamonera de nuestro país.

De cara a la celebración del Congreso en abril de 2026 en Granada, el sector afronta esta cita como una oportunidad para seguir avanzando en calidad, sostenibilidad, innovación y proyección internacional, reforzando al mismo tiempo su contribución económica y social al medio rural.

El programa, elaborado por el Comité Científico del XIII CMJ, contará con más de 40 ponentes nacionales e internacionales y abordará de forma especial la innovación, la sostenibilidad, la calidad y la diferenciación del jamón, con Granada y Andalucía como escenario de referencia en esta edición.

Espacio de networking

Asimismo, tendrán especial relevancia aquellos temas relacionados con la tecnología, el análisis de mercado, la comunicación y la internacionalización, entre otras cuestiones empresariales, esperando congregar a todos los profesionales del sector.

Además, el Congreso también ofrece un espacio de networking entre los profesionales más importantes del sector en torno a uno de los productos estrella de la cultura gastronómica española: el jamón.