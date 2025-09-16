Cofares concede los galardones al mejor tutor y estudiante Erasmus

Cofares ha hecho entrega de los premios 'Tutor Destacado' y 'Erasmus Excelente' en un acto que tuvo lugar en la Universidad Francisco de Vitoria. La jornada incluyó la conferencia impartida por el Juan Manuel Domínguez Correa, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y Head of Drug Discovery and Biostatistics en Topazium Smart Medicine, sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en el descubrimiento de nuevos fármacos.

Cofares reunió a las facultades de Farmacia de la Comunidad de Madrid con motivo de la VI edición de estos galardones que reconocen públicamente la labor que ejercen los tutores académicos en la formación de las nuevas generaciones de la Farmacia.

El acto, celebrado en la Universidad Francisco de Vitoria, contó con la presencia de máximos representantes de las facultades de Farmacia de la Universidad Complutense, Alcalá, San Pablo CEU, Alfonso X El Sabio, Universidad Europea, Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos.

Esta edición estuvo presidida por Eduardo Pastor, presidente de Cofares; junto a Maite Iglesias Badiola, decana de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Francisco de Vitoria, y Julián Romero Paredes, director del Grado de Farmacia de la misma institución.

Talento joven

“Este acto simboliza la unión de algunos de los elementos más importantes de nuestra profesión: el talento joven, la experiencia de los tutores y un compromiso compartido entre la universidad, la farmacia comunitaria y la distribución farmacéutica cooperativa”, afirmó Eduardo Pastor.

Vocación y experiencia

Por su parte, Maite Iglesias valoró positivamente la iniciativa: “Estos premios son una manera de reconocer públicamente a quienes, desde la vocación y la experiencia, acompañan a nuestros estudiantes en su formación”.