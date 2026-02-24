Deutsche Telekom y Orange confían en Michael Rubas para ponerse al frente de BuyIn, de este modo el ejecutivo ejercerá como consejero delegado a partir del 1 de junio de 2026, cuando sucederá en el cargo a Béatrice Felder, quien se jubila anticipadamente tras más de seis años en la empresa.

El nombramiento se ha priducido a raís de la alianza estratégica de compras establecida entre las dos compañías de telecomunicaciones.

La empresa conjunta reúne actualmente a más de diez importantes operadores en una alianza global para cubrir un gasto total en aprovisionamiento de más de 20.000 millones de euros.

Rubas será responsable de seguir mejorando el valor de las compras de la compañía mediante una mayor escala, la optimización de precios y la continua transformación digital de BuyIn.

Origen

El próximo CEO de BuyIn se incorporó a la empresa en 2020 como director financiero, director de recursos humanos y secretario general.

Trayectoria

Con anterioridad, Rubas ocupó altos cargos de liderazgo en Deutsche Telekom (2016-2020) y T-Systems (2005-2016).