FIAB calienta motores y prepara su participación en Alimentaria

FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) calienta motores y prepara su participación en Alimentaria. “Esta cita constituye una oportunidad estratégica para reforzar el liderazgo internacional de la industria española y seguir proyectando al mundo la excelencia de nuestra oferta”, ha señalado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo. Asimismo, ha destacado la importancia de estar en estos encuentros para impulsar la competitividad del sector, más necesario que nunca en un momento internacional tan inestable como el actual.

La Federación desplegará una agenda de iniciativas en el marco de Alimentaria & Hostelco, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la industria española de alimentación y bebidas y subrayar su contribución económica y social.

Así, FIAB desarrollará un completo programa alineado con las prioridades del sector, en el cual busca no solo impulsar la proyección de unos productos reconocidos por su calidad y seguridad, sino también poner en valor los atributos diferenciales que acompañan a la producción nacional, poniendo el foco en la internacionalización y la capacidad innovadora del tejido empresarial y el impulso a la sostenibilidad y la competitividad, así como al ámbito de la nutrición y la salud.

El salón, que se celebrará del 23 al 26 de marzo en Barcelona y que en esta edición conmemora su 50º aniversario, volverá a reunir de forma conjunta a Alimentaria y Hostelco, configurando una de las mayores plataformas europeas para toda la cadena de valor, desde la producción alimentaria hasta el equipamiento y la tecnología más avanzada para la hostelería. La convocatoria contará con la participación de más de 3.300 compañías españolas —un 25% de ellas con proyección internacional— y prevé superar los 110.000 visitantes y compradores profesionales procedentes de cinco continentes, consolidando así su perfil internacional.

En un contexto de gran incertidumbre como el actual, el sector sigue apostando por reforzar el mercado exterior, destacando la oportunidad estratégica que representa la diversificación de mercados para dar respuesta a la actual situación global.

Por ello, FIAB desarrollará diferentes acciones enfocadas a la proyección internacional de las empresas en una feria considerada uno de los principales escaparates de la oferta española al mundo. La Federación organizará un pabellón agrupado con representación de empresas exportadoras del canal gourmet Excellence of Spain, de gran distribución Food Link Spain y de ecológico Biofoods From Spain. En este pabellón se organizará un showcooking durante todos los días de la feria donde se podrán degustar los productos de las empresas, así como momentos de networking con compradores internacionales.

Un sector con gran proyección es el producto ecológico, que va adquiriendo más representatividad en la feria. Por ello, FIAB y Alimentaria organizarán varias actividades para esta oferta, como los premios ECO Awards, con tres categorías para el producto español con más potencial para la internacionalización, el producto extranjero con más proyección en el mercado español y el premio con mayor potencial en el canal HORECA. El jurado de estos galardones está compuesto por representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ICEX España Exportaciones e Inversiones, Alimentaria, Cesce, Ecovalia, BioEcoActual y FIAB.

Además, se celebrará una mesa redonda para debatir sobre los retos y oportunidades del canal ecológico para dar visibilidad a un segmento en constante crecimiento como es el de los productos ecológicos, en el que España es uno de los principales países productores del mundo.

Ante los desafíos de un escenario inestable y los efectos derivados del cambio climático, la innovación se consolida como un instrumento esencial para afrontar el presente y el futuro del sector. Con el objetivo de trasladar esta realidad al tejido empresarial y poner a disposición de las compañías el conocimiento y los avances en I+D+i que se están desarrollando en la industria de alimentación y bebidas, FIAB y la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain organizan en The Alimentaria HUB el programa de innovación Aliber: Lo que nadie ve donde todos miran.

Encuentros de Innovación

Cuatro jornadas que combinarán ciclos de conferencias de carácter nacional e internacional con encuentros entre algunos de los principales agentes de innovación del sector. La programación se iniciará con los tradicionales Encuentros de Innovación, centrados en los avances empresariales en ámbitos como el emprendimiento, la sostenibilidad, el desarrollo de nuevos productos e ingredientes, la seguridad alimentaria, los nuevos modelos de negocio o la eficiencia energética, entre otros temas. Durante esta jornada también se celebrará la entrega de los Premios Ecotrophelia España 2026, que reconocen el talento emprendedor de estudiantes universitarios mediante la creación de propuestas innovadoras de alimentos y bebidas.

El programa se completará con diferentes ciclos de conferencias dedicados a proyectos europeos de innovación en los que FIAB participa, la presentación de iniciativas de cooperación con países de Iberoamérica —entre ellos Perú, Colombia y Brasil, en colaboración con el CDTI—, así como una sesión organizada junto a ACCIÒ, la Agencia para la Competitividad de la Empresa de Cataluña sobre la creación de valor desde la innovación alimentaria a la propiedad industrial. Las actividades se cerrarán con una visita a las instalaciones de una empresa del sector.

Aliber cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Alimentos de España y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, la jornada también cuenta con el apoyo principal del Centro Tecnológico de Cataluña Eurecat y de Artica+i y Alimentaria Foodtech.

Un sector sostenible y competitivo

Cada vez son más numerosos y exigentes los retos a los que se enfrenta la industria de alimentación y bebidas con el objetivo de construir un entorno industrial sostenible y competitivo, desde un punto de vista medioambiental, social y económico.

Así, el miércoles 25 de marzo FIAB celebrará una mesa diálogo sobre cuestiones clave para la competitividad del sector alimentario español, como la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, la Ley de la cadena y otras importantes cuestiones relativas a las relaciones comerciales. Este encuentro contará con la participación de María Fernández Sanz, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y otros representantes del MAPA.

Además, para dar respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más consciente y comprometida, FIAB organiza ese mismo día un coloquio sobre cómo abordar la nueva ley de prevención y reducción del desperdicio alimentario, con la participación, entre otros, de José Miguel Herrero, director general de Alimentación (MAPA).

El procesamiento y el rigor científico en Alimentaria

Como novedad, FIAB presentará en Alimentaria una ponencia sobre el procesamiento de alimentos desde una perspectiva basada en la evidencia científica. El procesamiento puede jugar un papel determinante en la transición hacia dietas saludables, seguras, sostenibles y adaptadas a todos los tipos de consumidores. Ya sea en el hogar, en el restaurante o a escala industrial, el procesamiento es fundamental para nuestra vida cotidiana y una parte integral de nuestra relación con la comida.

Con esta ponencia, FIAB lleva a Alimentaria una de las cuestiones claves para el sector en materia de nutrición y salud desde el que reivindica el valor de la información contrastada y de la no simplificación de una cuestión tan compleja como es la nutrición.