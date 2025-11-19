La Fundación Alcohol y Sociedad ha formado a más de 2,9 millones de estudiantes

La Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) ha formado a más de 2,9 millones de estudiantes de entre 12 y 18 años, además de a 50.000 familias y 20.000 centros escolares en toda España, consolidando un modelo preventivo basado en la evidencia científica. Su programa principal, “Menores ni una gota”, ha logrado, según datos de la Fundación, que siete de cada diez participantes modifiquen su relación con el alcohol retrasando el inicio o reduciendo el consumo.

Con este bagaje la organización ha conmemorado su 25º aniversario con un acto institucional celebrado en Madrid, en el que ha reivindicado la educación y la colaboración entre agentes sociales como los pilares fundamentales para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad.

Durante la gala, conducida por Silvia Jato, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación, se repasaron los principales hitos de su trayectoria. Uno de los momentos más destacados fue la proyección del documental “Una conversación pendiente. Menores y alcohol”, dirigido por Jaime Dezcallar y protagonizado por la psicóloga y actriz Isabel Aboy. La pieza se centra en cómo abordar el consumo de alcohol en el entorno familiar.

El evento contó con la intervención por vídeo de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que felicitó a la Fundación por su labor y señaló que el Ministerio “comparte plenamente el lema ‘educar para prevenir, porque la educación no solo transmite conocimientos, sino que también ayuda a formar ciudadanos, libres, responsables y conscientes de las consecuencias de sus decisiones”.

Alegría subrayó el impacto del programa “Menores ni una gota” y su contribución a cambiar actitudes entre los más jóvenes. El viceconsejero de Política y Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, José Carlos Fernández Borreguero, y el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, también asistieron al acto.

Premios “CERO"

Además, se entregaron los Premios “CERO”, en su primera edición, con los que la Fundación reconoce a entidades, profesionales y proyectos comprometidos con el bienestar de la infancia y la adolescencia. Entre los galardonados figuran la Fundación ANAR, el atleta Álvaro Núñez (primer deportista con síndrome de Down en completar una maratón), el “Proyecto Elliot” de la Fundación A La Par, el grupo Atresmedia por su iniciativa “Objetivo Bienestar Junior” y el centro escolar SAFA Linares de Jaén.

Los resultados obtenidos por FAS se reflejan en la última Encuesta Estudes 2025, elaborada por el Ministerio de Sanidad, que constata una reducción histórica del consumo de alcohol entre menores. Según los datos, el 73,9% de los jóvenes ha consumido alcohol alguna vez en la vida (frente al 84,1% en 1994), el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 75,1%) y el consumo intensivo o binge drinking se sitúa en el 24,7%, su nivel más bajo desde el año 2000.

Hábitos saludables

La Fundación Alcohol y Sociedad recoge en un comunicado su intención de seguir trabajando en colaboración con familias, centros educativos y administraciones públicas, para reducir riesgos y promover hábitos saludables entre la población más joven.