La Fundación Prosegur llega con su proyecto escolar a más de 5.000 alumnos del continente americano pues la iniciativa cuenta actualmente con 38 escuelas adscritas en ocho países -Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay-, apostando por la educación de calidad como palanca de transformación social.

La entidad sin ánimo de lucro que canaliza la acción social del Grupo Prosegur, ha consolidado en 2025 el crecimiento de sus programas y ampliado su alcance geográfico, con la misión de generar oportunidades de desarrollo para las personas.

Dentro de su campo prioritario de actuación, la educación, destaca el trabajo realizado en su programa de Cooperación al Desarrollo, ‘Piecitos Colorados’, que beneficia actualmente a más de 5.000 alumnos de entornos vulnerables.

Con un modelo de intervención integral, los centros educativos han fortalecido competencias básicas de lectoescritura, formación nutricional y uso de las nuevas tecnologías en el aula, con foco en la capacitación docente y en la reducción de la brecha digital. Gracias a estas iniciativas, más de 2.800 alumnos han aprendido sobre robótica y programación; más de 1.100 estudiantes han mejorado su competencia lectora y 127 profesores se han acercado por primera vez a la Inteligencia Artificial, dotándoles de nuevas herramientas pedagógicas.

Alianzas estratégicas

Asimismo, otra clave de la consolidación de su trabajo ha sido la generación de alianzas con organizaciones afines, aprovechando sinergias para un mayor alcance. Destaca aquí la colaboración con Fundación BBVA Perú para implementar el programa de lectoescritura "Leer es estar adelante" en las escuelas Piecitos Colorados del país. Por otro lado, junto a la Fundación Botín, se ha lanzado el primer programa de innovación social, “Desafío por la Educación”, en Paraguay. Esta iniciativa –que ha contado con el apoyo de la Embajada de España en el país- busca ofrecer herramientas y capacitación a entidades sociales que abordan retos educativos para fortalecer sus iniciativas, el trabajo colaborativo y apoyar así la profesionalización del sector.

Asimismo, gracias a la colaboración estrecha con los distintos negocios del Grupo Prosegur, se han llevado a cabo iniciativas sociales que responden a desafíos actuales. Este enfoque de valor compartido se ha traducido en talleres sobre seguridad personal para escolares junto a Prosegur Security en Uruguay; jornadas de educación financiera básica en escuelas Piecitos con Prosegur Cash en Perú y Colombia o la donación de casi 10.000 dispositivos tecnológicos reacondicionados con Prosegur Alarms en Perú y Argentina, destinados a reforzar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Voluntariado y medioambiente

El voluntariado corporativo ha seguido siendo un pilar clave de la actividad de la Fundación Prosegur en 2025, con la participación de 2.210 empleados y familiares, lo que supone un incremento del 16,1% respecto a 2024. A lo largo del ejercicio, se han desarrollado 115 jornadas solidarias en 13 países, ampliando el alcance territorial del voluntariado a Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Para llevar a cabo este programa, se han impartido casi 1.900 horas de formación y sensibilización previas. Dentro de estas actividades destacan aquellas dirigidas al cuidado del medioambiente, en las que se han recogido alrededor de 5.700 kilos de residuos. En complemento a estas acciones sobre el terreno, más de 600 escolares latinoamericanos han recibido talleres educativos sobre sostenibilidad en las aulas.

En palabras de Isabel Sampedro, directora de la Fundación Prosegur, “2025 ha sido un año en el que las personas han seguido estando en el centro de todo lo que hacemos. Con un enfoque hacia la escalabilidad, hemos aplicado el know-how de nuestros profesionales en acciones de impacto social y ha seguido creciendo nuestro ecosistema de partners. Con el apoyo de todos ellos, hemos hecho tangible nuestro compromiso de generar oportunidades reales de desarrollo para las personas.”

Fundación Prosegur

La Fundación Prosegur es una entidad sin ánimo de lucro que canaliza la acción social y cultural de Prosegur con el objetivo de ayudar a construir una sociedad más solidaria, generando oportunidades de desarrollo para las personas. La entidad desarrolla proyectos propios en los campos de la educación, la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y el voluntariado corporativo, sin olvidar el fomento de la cultura. De esta manera contribuye al progreso de los 14 países en los que opera: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Singapur y Uruguay.

Becas Talento

Iniciativas como “Piecitos Colorados”, las “Becas Talento”, y otros proyectos enfocados a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual, contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 4 (Educación de calidad) y 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). Además, la Fundación Prosegur genera alianzas estratégicas (ODS17) con entidades del Tercer Sector para lograr el aprovechamiento de sinergias que repercutan en un mejor impacto social.

Piecitos Colorados actualmente cuenta con presencia activa en 38 escuelas de Latinoamérica y Centroamérica, distribuidas en 8 países de los 14 donde opera la Fundación Prosegur, impactando en la vida de más de 5.000 estudiantes.