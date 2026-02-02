Gi Group Holding confía la internacionalización de su actividad a Julio César González

Gi Group Holding ha decidido confiar la internacionalización de su actividad a Julio César González, quien ha señalado que "incorporarme a una organización como Gi Group Holding, cuyo propósito conecta profundamente con mi manera de entender la profesión, me ilusiona especialmente. Creo en un enfoque comercial consultivo, estratégico y humano, donde el éxito se mide en resultados, pero también en la calidad del acompañamiento que brindamos a quienes confían en nosotros”, reconoce Julio César González.

Julio César González ha sido nombrado Corporate Sales Manager de Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH. Desde su nueva posición, será el responsable de desarrollar relaciones estratégicas, así como acompañar en la internacionalización de proyectos de empresas con un alcance multinacional principalmente en sector bancario y aseguradoras.

Diplomado de Empresas y Actividades Turísticas por la Universidad de Salamanca y licenciado en ciencias del trabajo por la Universidad de León, González también ha realizado un Executive Program en Sales Business School.

Trayectoria

Desde el comienzo de su carrera, hace casi 20 años, ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de los Recursos Humanos. Antes de su incorporación a Gi Group Holding, ejercía como Key Account Leader de Grandes Cuentas para el sector financiero desarrollando soluciones de talento.

Una oportunidad, una historia

“Desde el inicio de mi carrera profesional, hace casi 20 años, descubrí algo que marcaría mi rumbo: el poder de las relaciones humanas en el crecimiento de cualquier organización. No tardé en comprender que detrás de cada estrategia comercial, de cada cifra y de cada oportunidad, siempre hay una historia, una necesidad y una persona. Y fue ahí donde encontré mi propósito: conectar el valor de las soluciones con el valor de las personas".