GO fit se suma a la salida histórica de La Vuelta desde Turín y refuerza su entrada en el mercado italiano

La compañía española GO fit ha sido patrocinadora oficial de las tres primeras etapas de La Vuelta 2025 que, por primera vez en sus 90 años de historia, ha arrancado desde la ciudad de Turín, en la región italiana del Piamonte, coincidiendo con la inminente apertura del primer centro de la marca en Italia.

La entrada de GO fit en el mercado italiano se materializará en septiembre con la inauguración de su primer centro en el país, GO fit Mercato dei Fiori, ubicado en Turín. Este proyecto forma parte del plan estratégico de expansión internacional de la compañía, que prevé abrir dos centros anuales en distintas ciudades italianas, con una inversión estimada de 20 millones de euros por instalación y capacidad para 12.000 usuarios.

En el marco de su colaboración con La Vuelta, GO fit ha impulsado diversas acciones de activación tanto en España como en Italia. El pasado 25 de junio, el centro GO fit Peñagrande (Madrid) organizó una sesión de bike inmersiva con 90 participantes en homenaje a los 90 años de la competición. Asimismo, el 21 de agosto se celebró en la Piazza Castello de Turín un evento abierto al público con 50 asistentes, bicicletas Technogym de última generación y la presencia del ciclista italiano Fabio Aru.

El CEO de GO fit, Mario Barbosa, señaló que esta iniciativa supone “el inicio de un proyecto que busca inspirar a más personas a vivir de manera saludable y a redescubrir el deporte como herramienta de transformación personal y social”.

La apertura del nuevo centro en Turín responde a la apuesta de GO fit por fomentar la salud y el bienestar desde una perspectiva científica, mediante instalaciones de alta gama y programas personalizados dirigidos por profesionales cualificados.

La compañía indicó en un comunicado que ya ha establecido vínculos con instituciones académicas en Italia, como la Universidad de Turín, con la que colaborará en un análisis de retorno social (SROI) sobre el impacto de la actividad física en la salud ciudadana.