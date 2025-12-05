El Grupo Casais incorpora los activos de Terratest en Madrid, Cartagena y Sevilla y así refuerza su área de geotecnia y consolida su posicionamiento internacional en este campo, con presencia permanente en Portugal, España, Gibraltar y Estados Unidos.

De este modo ha completado la adquisición de la unidad productiva de Terratest en España, un operador de referencia en el ámbito de las cimentaciones especiales y la mejora de suelos, con 66 años de trayectoria en el mercado. La operación incluye la incorporación de los equipos, activos industriales, maquinaria y dos fábricas, garantizando la continuidad de más de 300 puestos de trabajo.

De acuerdo con António Carlos Rodrigues, CEO del Grupo Casais, “Esta operación representa un paso fundamental en nuestra estrategia de especialización e internacionalización. No estamos solo adquiriendo un conjunto de activos; estamos integrando talento y capacidad técnica que nos permite reforzar la posición del Grupo Casais a nivel internacional. La complementariedad entre Terratest y Ancorpor nos permite ofrecer una cartera de soluciones más completa y robusta en Portugal, España, Gibraltar y EE. UU.”

La integración de Terratest con Ancorpor y el resto de las empresas del sector de geotecnia permitirá: la complementariedad técnica entre soluciones como hidrofresa, Geopier, pilotes hincados (estacas clavadas ), pantalla de hormigón (pantalla moldeada), jet grouting, pequeño diámetro y estabilización de taludes; el refuerzo de la capacidad industrial con la fábrica de pilotes prefabricados (estacas prefabricadas); una mayor articulación comercial y operacional entre los equipos de Portugal, España y Gibraltar, y la expansión de las operaciones en EE. UU., donde los equipos de Terratest ya contribuyen en proyectos en curso.

El plan de integración contempla inversiones estratégicas en la renovación del parque de equipos, en la modernización de la fábrica de Sevilla y en el refuerzo de las áreas de producción y mantenimiento, acompañados por la implementación de los sistemas de gestión del Grupo Casais, incluyendo SAP, KPIs y herramientas digitales.

La marca Terratest continuará operando con identidad propia e integrada en el área de geotecnia del Grupo Casais. Los cerca de 300 empleados (colaboradores) mantienen sus funciones y derechos, asegurando la preservación de los equipos, el conocimiento (know-how) y la capacidad productiva instalada.

Para el Grupo Casais, esta adquisición se inscribe en una estrategia a largo plazo que valora el conocimiento y la capacidad industrial. La nueva estructura garantiza así la preservación de un legado de 66 años de experiencia.

Grupo Casais

Casais se creó el 23 de mayo de 1958 y es actualmente uno de los cinco principales players (o actores) del sector de la construcción en Portugal. Opera en 18 países: Portugal, Angola, Alemania, Austria, Arabia Saudí, Bélgica, Brasil, España, EE. UU. (Texas), EAU (Dubái y Abu Dabi), Francia, Ghana, Gibraltar, Países Bajos, Mozambique, Marruecos, Reino Unido y Catar.

La empresa ha apostado por la construcción sostenible, con el desarrollo de varios proyectos de construcción híbrida a través del sistema CREE y la implementación de soluciones off-site (o prefabricadas) industrializadas. Con foco en la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo y la tecnología, "Well Built for Well Living" es el posicionamiento y el compromiso que asume el grupo.

Premios

Ha obtenido varias distinciones, como el Premio Construir a la Mejor Constructora en Portugal por séptima vez, y también ha entrado en el ranking de los 75 Top Global Innovator de Built Worlds. Cerró el año 2024 con un volumen de negocio agregado que rondó los 836 M€, de los cuales 340 M€ fueron a nivel internacional y 496 M€ a nivel nacional."