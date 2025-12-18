Grupo Fuertes ficha al piloto Fermín Aldeguer como embajador de El Pozo Alimentación

La Dirección de El Pozo Alimentación, Juan Antonio Cánovas, José Fuertes y Rafael Fuertes, junto al piloto de MotoGP, Fermín Aldeguer.

Grupo Fuertes ha fichado al piloto Fermín Aldeguer como embajador de El Pozo Alimentación. Su cercanía y autenticidad lo convierten en un referente para El Pozo Alimentación, que esta semana ha recibido en sus instalaciones la visita del deportista

Esta nueva alianza conecta los valores del deporte de élite con los de la marca, líder en el sector de la alimentación y presente en millones de hogares españoles.

Con tan solo 20 años, el piloto murciano es una de las grandes promesas del motociclismo internacional. Tras lograr varios podios en distintas competiciones, Aldeguer ha logrado este año su primera victoria en la ‘categoría reina’ en MotoGP en el Gran Premio de Indonesia.

Es el segundo piloto más joven en ganar en la máxima categoría por detrás de Marc Márquez y es el primer piloto murciano en conseguirlo. Además, ha acabado la temporada 8º en la clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2025, con 214 puntos.

La colaboración incluirá acciones promocionales, presencia en campañas publicitarias, identidad visual en el packaging de productos y otras actividades destinadas a promover la importancia de los hábitos saludables.

El Pozo Alimentación reafirma su compromiso con el deporte español y con el talento joven apoyando a distintas figuras deportivas.

Referentes del deporte

Junto a Aldeguer, la marca respalda también a otros referentes del deporte como Carlos Alcaraz o Pedro Acosta, así como competiciones deportivas en pádel dentro del circuito profesional 'Premiere Pádel' y Liga LAPI, equipos de fútbol sala, fútbol femenino o el propio Equipo Paralímpico Español.

Baloncesto

La marca también está unida al baloncesto, con el apoyo a los clubes UCAM Basket y al Valencia Basket.