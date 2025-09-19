Iberdrola y Telefónica se preparan para afrontar sus planes estratégicos y se han centrado en la venta de activos como paso previo. De este modo, las compañías españolas han sido protagonistas del mercado de operaciones corporativas en este año y se han centrado en sus mercados clave.

La compañía presidida por Marc Murtra ha recibido la autorización para la venta de Telefónica Uruguay a Millicom por 370 millones de euros, sumándose a las desinversiones ya completadas de Argentina y Perú. De este modo, el plan de Murtra de centrarse en aquellos mercados clave para la compañía avanza a velocidad de crucero.

El grupo está ahora a la espera de recibir la autorización para las ventas de Colombia -a cambio de unos 370 millones de euros- y de Ecuador -por aproximadamente 330 millones de euros-. Todos estos movimientos surgen en la previa a la presentación del nuevo plan estratégico de la compañía el próximo 4 de noviembre, cumpliendo con la promesa realizada por Marc Murtra poco después de llegar a la compañía de realizar una revisión de la estrategia del grupo para los próximos años.

Con el directivo pidiendo una regulación más favorable a Bruselas y defendiendo la necesidad de un proceso de consolidación en el sector, los inversores esperan que la compañía emprenda una estrategia más agresiva de compras, si bien Murtra siempre ha dejado claro su compromiso con mantener el endeudamiento de la compañía bajo control.

Estrategia

Por su parte, Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para vender su negocio en Hungría a un consorcio formado por Premier Energy e iG TECH CC por 171 millones de euros. Esta desinversión responde a la estrategia de Iberdrola de centrar sus inversiones en negocios y mercados clave, principalmente redes en Estados Unidos y Reino Unido.

Iberdrola en los últimos meses varias operaciones de calado como la venta de sus negocios en México y de su negocio de contadores inteligentes en Reino Unido. Además de estas desinversiones, ha realizado la opa de exclusión de Avangrid, la de recompra de Neoenergia así como diversas alianzas y una ampliación de capital exprés.

Plan estratégico

Está previsto que lo compañía presente su nueva hoja de ruta en unos días, el 24 de septiembre, cuando lanzará un plan estratégico a tres años una vez que sus perspectivas para 2026 han quedado superadas.