Indra alcanza una subida del 135% en el IBEX

Indra ha alcanzado una subida del 135% en el índice IBEX 35. El mercado y los analistas han premiado a la compañía por su apuesta por el sector de la Defensa. De hecho, a pesar de la fuerte revalorización en bolsa el consenso aún confía en la empresa y en lo que va de octubre ya acumula un ascenso del 7%. De los 18 analistas que siguen a la firma, 12 recomiendan comprar sus títulos, cuatro mantenerlos y solo dos venderlos.

La empresa presidida por Ángel Escribano supera los 40 euros por acción y roza los 7.200 millones de capitalización, sumando más de 4.000 millones de valor bursátil desde que arrancó el ejercicio.

Una de las últimas casas de análisis en revisar su recomendación ha sido Bernstein. Le otorga un precio objetivo de 50 euros por acción, lo que supone un recorrido del 25% desde los precios actuales.

Sin embargo, esta no ha sido la única entidad que ha mostrado su optimismo con respecto a la compañía en los últimos meses. Firmas como Berenberg, CaixaBank, Santander, Goldman o Morgan Stanley han revisado su recomendación aconsejando comprar sus títulos.

Berenberg inició el pasado mes de septiembre su cobertura sobre la compañía con una valoración de 41 euros, una recomendación de compra y el convencimiento de que “está demasiado barata para ser ignorada”.

Defensa

Los analistas de la entidad alemana destacan que los múltiplos a los que cotizan son atractivos teniendo en cuenta el potencial de crecimiento con el que cuenta y creen que el aumento del gasto en defensa de España se está traduciendo en oportunidades para Indra.

Recomendaciones

Por su parte, Bankinter la selecciona entre sus valores preferidos para encarar el último trimestre del año. Además, es uno de sus valores favoritos de la bolsa española y del sector de la defensa, con un precio objetivo de 44,8 euros por título.