Indra impulsa la planta de Gijón con una inversión de 43 millones

Indra impulsa la planta de Gijón, unas instalaciones que adquirió a Duro Felguera, con una inversión de 43 millones de euros que se destinarán a la reestructuración de este espacio con el propósito de convertirlo en una instalación moderna e innovadora de vehículos blindados.

Según ha publicado la 'Nueva España' y confirmaron a Servimedia fuentes de la compañía, pretende convertir la factoría en una referencia en el sector en Europa.

La planta industrial de Indra cuenta con 75.000 metros cuadrados, de los que 23.000 metros cuadrados son superficie cubierta, un espacio que Indra modernizará para instalar nuevas líneas de fabricación y montaje de todo tipo de vehículos militares, de cadenas y de ruedas.

Los planes de Indra contemplan el crecimiento sostenido de la planta con el objetivo de convertirla en punta de lanza de la participación de España en los programas multinacionales que surgirán en los próximos años para desarrollar carros de nueva generación, que requerirán el empleo de procesos de producción avanzados propios de la industria 4.0.

Fases

De este modo, el proyecto que maneja Indra se divide en dos fases. Por un lado, se realizarán los trabajos necesarios para adecuar las instalaciones existentes a la nueva función, lo que implicará una inversión de 23 millones de euros.

Por otro, se adquirirán nuevos equipos para poder construir vehículos militares, lo que conllevará un desembolso de unos 20 millones de euros.

De este modo, la compañía comienza a materializar el compromiso de concentrar en Asturias su capacidad de fabricación de vehículos terrestres de alto valor para la defensa, con tecnología 100% española, a través de Indra Land Vehicles.

Potencial de crecimiento

Se trata de una apuesta por un sector intensivo en el uso de las tecnologías de vanguardia y con un enorme potencial de crecimiento en España y resto de mercado europeo por su creciente demanda.