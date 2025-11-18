Indra participa en la nueva empresa de simuladores de entrenamiento junto a Calidus Holding Group en Emiratos Árabes

Indra participa en la nueva empresa de simuladores de entrenamiento en Emiratos Árabes junto a Calidus Holding Group, una de las principales compañías de defensa y fabricación. Ambas compañías han firmado un acuerdo estratégico para lanzar una asociación que dará lugar a la creación de una empresa conjunta en los Emiratos Árabes Unidos, que atenderá a Oriente Medio y a regiones más amplias en Asia, África y Europa, cubriendo todas las áreas de formación conforme a los más altos estándares internacionales.

Dr. Khalifa Murad Alblooshi, director general y CEO de Calidus Holding Group, Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, firmaron el acuerdo en presencia de S.E. Tareq Abdul Rahim Al Hosani, presidente de Calidus Holding Group, en el marco del Dubai Airshow que se celebra del 17 al 21 de noviembre de 2025.

El acuerdo se centra en la transferencia tecnológica, el codesarrollo, diseño, fabricación local, integración y certificación de simuladores avanzados de entrenamiento civil y militar en múltiples dominios, incluyendo sistemas aeroespaciales, de defensa y torres de control de tráfico aéreo (ATC).

También abarca el codesarrollo y producción de hardware y software de simuladores, la integración de sistemas de movimiento y visualización, y la creación de un centro regional de simulación y formación estratégica. El nuevo centro ofrecerá una variedad de cursos basados en simuladores para pilotos, tripulaciones aéreas y de tierra, y operadores en diferentes plataformas, incluyendo aeronaves de ala fija, helicópteros, giroaviones, vehículos aéreos no tripulados, radares y otros simuladores terrestres (GBTS).

El proyecto tiene como objetivo localizar tecnologías de simulación de alto valor, apoyar el desarrollo de capacidades técnicas nacionales y posicionar Al Ain como un hub regional para formación certificada e innovación en defensa. La alianza está diseñada para desarrollar experiencia en ingeniería local mediante transferencia de conocimiento e investigación y desarrollo conjuntos, contribuyendo así a un ecosistema sostenible para tecnologías de simulación y fortaleciendo el contenido local y la autosuficiencia industrial.

Al respecto, el Dr. Khalifa Murad Alblooshi, director general y CEO de Calidus Holding Group, afirmó: «Esta colaboración representa un paso estratégico para mejorar nuestras capacidades en formación especializada y reforzar la posición del Grupo como socio confiable en la construcción y cualificación de cuadros nacionales y regionales. Esto se logrará mediante una infraestructura avanzada de formación que responda a las demandas del campo operativo moderno y respalde nuestro ecosistema industrial y de defensa. A su vez, contribuye al avance de la industria de defensa en los EAU y la región, beneficiando también a Indra gracias a su presencia en los EAU, lo que le permitirá operar en un entorno rico en oportunidades prometedoras».

Por su parte, Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, señaló: «Indra Group es líder global en el mercado de defensa, manteniendo sólidas alianzas con los principales actores locales. La empresa conjunta alcanzada con Calidus es estratégica para reforzar nuestra presencia en Oriente Medio y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes en todo el mundo».

Tecnología esencial

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, añadió: «Indra es uno de los principales diseñadores y fabricantes de simuladores del mundo, liderando el desarrollo de sistemas de formación de próxima generación. Esta tecnología es esencial para preparar no solo a pilotos civiles y militares, sino también a profesionales como los controladores aéreos, que gestionan servicios críticos para el bienestar social, garantizando los más altos niveles de seguridad y rendimiento».

Calidus es una de las principales compañías de defensa y fabricación del mundo, centrada en ofrecer soluciones innovadoras de última generación adaptadas a los mercados de defensa y seguridad en sus tres áreas: Aeroespacial, Sistemas Terrestres y Misiles y Sistemas de Defensa. Indra es uno de los mayores fabricantes globales de simuladores, con más de 400 sistemas entregados a más de 50 clientes en 23 países.

Calidus

Calidus Holding Group, fundada en 2015 y con sede en Abu Dabi, es una de las principales compañías de defensa y fabricación del mundo. Con un enfoque en ofrecer soluciones innovadoras de última generación adaptadas a los mercados de defensa y seguridad en sus tres áreas – Aeroespacial, Sistemas Terrestres y Misiles y Sistemas de Defensa –, Calidus diseña, desarrolla y produce plataformas avanzadas que mejoran la movilidad, protección y eficacia de misión en diversos entornos operativos.

Comprometida con las mejores prácticas globales y reconocida por sus clientes en todo el mundo, Calidus desarrolla soluciones modernas de defensa para redefinir la seguridad y protección de un futuro seguro, asegurando que cada solución refleje talento local, recursos y compromiso con la calidad.