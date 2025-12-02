Aminer celebra una jornada técnica sobre innovación en las materias primas

Aminer (Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios) ha celebrado una jornada técnica sobre innovación en las materias primas, la primera que organiza fuera de Andalucía tras ampliar su ámbito al conjunto de España.

La 41ª Jornada Técnica ha tenido lugar en Madrid, pues la organización representa a la totalidad del sector minero-metalúrgico español.

Con el título 'Materias primas estratégicas: fundamentales y críticas', la sesión ha contado con ponencias de representantes del CSIC, EIT RawMaterials, REMIO R4Mining y el Coimce, centradas en el papel de las materias primas en la transición energética y la competitividad industrial. En los paneles se han abordado asuntos vinculados a la actualidad del sector, como la exploración eficiente de recursos, la innovación en materias primas, la dimensión geopolítica del subsuelo y los desafíos sociales y ambientales de la minería.

Esta jornada técnica se ha organizado en colaboración con el Centro de Excelencia e Innovación en Minería Sostenible (Ceims), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y Energía (Etsime). La sede de la Etsime ha acogido una sesión celebrada en formato híbrido, a la que ha asistido medio centenar de personas de manera presencial y varias decenas online.

La jornada ha comenzado con una mesa de apertura en la que han intervenido la gerente de Aminer, Estefanía Delgado; el director de la ETSIME, Francisco Javier Elorza; y el adjunto a la dirección de la Etsime José Luis Parra, que ha participado en representación del jefe del área de Minas de la Subdirección General de Minas y Seguridad Industrial de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Luis Terrón.

El encuentro se ha iniciado con la conferencia 'Materias primas estratégicas: sinergias para una exploración eficiente', desarrollada por el geólogo, profesor de Investigación del Instituto de Geociencias del CSIC y profesor adjunto en la Lulea Technological University y Memorial University de Newfoundland Fernando Tornos, en la que se ha resaltado la importancia de encontrar guías geológicas innovadoras para la exploración y de la colaboración entre la academia y la industria.

A continuación, la doctora en Química-Física por la Universidad Complutense de Madrid y gerente de Access to Finance de EIT RawMaterials, Mª Encina López Arias, ha pronunciado la ponencia 'EIT Raw Materials: impulsando la innovación europea en el ámbito de las materias primas', en la que se ha detallado el papel de esta institución para fortalecer la competitividad europea, fomentar la sostenibilidad y asegurar el acceso responsable a los recursos críticos.

El tercer panel, titulado 'El iceberg mineral: del espejismo verde al poder geopolítico del subsuelo', ha estado a cargo de Arnoldus Mateo van den Hurk Mir, doctor en Geología y experto en Minería Climática, director del Observatorio de Geopolítica Mineral (Remio) y fundador de R4Mining. En su intervención, ha abordado cómo la transición energética oculta una dependencia estructural de la geopolítica y la soberanía de las naciones, así como la importancia de una buena comunicación y del control de la seguridad en este ámbito.

Desafíos sociales y medioambientales

La sesión ha concluido con una última exposición realizada por Alfonso Vázquez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España (Coimce), en torno a los ‘Desafíos sociales y medioambientales de la minería actual y futura', en la que se han abordado retos relacionados con la tecnología y la innovación, las emisiones, la energía y el agua, la igualdad de oportunidades, la transparencia o el cuidado de la comunidad.

Finalmente, la clausura ha estado a cargo de la gerente de Aminer, Estefanía Delgado; y el director de la ETSIME, Francisco Javier Elorza.

Buenas prácticas

Esta jornada técnica ha sido la última de las promovidas por Aminer para compartir y difundir el conocimiento técnico y las buenas prácticas desarrolladas en el sector minero metalúrgico, tanto por parte de sus profesionales como de las administraciones públicas.

De esta forma, estas sesiones abordan los avances y los desafíos tecnológicos de una actividad que invierte en investigación y desarrollo para conseguir ser cada vez más eficiente, segura y sostenible.