Indra, compañía estratégica para la renovación de los grupos especiales en las Fuerzas Armadas

Indra toma posiciones como grupo estratégico para la renovación de los grupos especiales en las Fuerzas Armadas pues ámbitos como el de los vehículos no tripulados, el mando y control, la guerra electrónica, la ciberdefensa o las comunicaciones avanzadas ofrecen importantes oportunidades con el objetivo de acelerar la entrega de proyectos y llegada al mercado de soluciones punteras.

En este sentido, Indra Group y GMV han firmado un acuerdo para trabajar de forma conjunta en el desarrollo de sistemas y servicios de vanguardia para las Fuerzas Armadas que contribuyan a reforzar la soberanía nacional y competitividad de la industria española en el mercado europeo y global.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, y Jesús B. Serrano, CEO de GMV y Manuel Pérez Cortés, director general de Defensa y Seguridad de GMV, han firmado hoy el Memorando de Entendimiento (MoU), en el marco de la visita de representantes de Indra a las instalaciones de GMV en Tres Cantos (Madrid).

Ambas compañías han encontrado un buen número de áreas de colaboración para combinar las tecnologías y sistemas que desarrollan y cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas en los Programas Especiales de Modernización que se están poniendo en marcha.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, señaló que “estamos estrechando la colaboración y potenciando todo el ecosistema de la innovación español para responder a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas y asumir un papel de liderazgo en los grandes programas que se están poniendo en marcha en Europa. En ese sentido, GMV es una pieza clave del sector”.

El director general de Defensa y Seguridad de GMV, Manuel Pérez Cortés, afirmó que “damos un paso adelante para trabajar de forma cada vez más cohesionada y entregar sistemas más interoperables, eficaces y avanzados a nuestras Fuerzas Armadas, en un momento en el que afrontamos programas de creciente complejidad que requieren combinar nuestras capacidades, tecnologías y áreas de especialización de forma aún más eficiente”.

Diseño, ingeniería y producción

Más allá de los programas concretos que se identifiquen, ambas empresas explorarán otras posibles áreas de interés en las que GMV pueda cooperar con Indra, en concordancia con las capacidades de diseño, ingeniería y producción, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Programas Especiales de Modernización

En aquellos Programas Especiales de Modernización en los que las capacidades que aporte GMV sean claves para el desarrollo con éxito del mismo, las partes identificarán paquetes cerrados con una relevancia en cuanto a responsabilidad y contenido, que reflejen el papel de GMV como socio clave.