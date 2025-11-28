Inetum observa un aumento de la ciberdelincuencia por la Inteligencia Artificial

Inetum observa un aumento de ataques de phishingpor favorecidos por la Inteligencia Artificial. El informe elaborado por Inetum revela que los ciberdelincuentes emplean IA para crear correos hiperpersonalizados (spear phishing), clonar voces mediante deepfakes y desarrollar sitios web fraudulentos en cuestión de minutos. Estas técnicas han demostrado una efectividad alarmante: los correos generados por IA alcanzan una tasa de clic del 54%, frente al 12% de los mensajes genéricos, según datos de la Universidad de Cornell.

Con motivo del Día Mundial de la Ciberseguridad que se celebra este domingo la compañía europea de servicios digitales señala que se están transformando las tácticas de ciberdelincuencia y elevando el riesgo para empresas y usuarios.

Ante este panorama, Emilio Jiménez, responsable de Threat Intelligence de Inetum, señaló que "es esencial reforzar las medidas de protección tanto a nivel individual como organizacional. Recomendamos verificar remitentes y URLs, desconfiar de solicitudes urgentes y evitar compartir credenciales por canales no oficiales. Las empresas deben implementar sistemas de autenticación avanzada, establecer protocolos de verificación por doble canal y promover campañas de concienciación sobre el impacto de la IA en la ciberseguridad".

Ingeniería social

El documento también destaca que el vishing y el uso de deepfakes representan una evolución crítica en las tácticas de ingeniería social. Más del 10% de los bancos reportan pérdidas superiores a 930.000 euros por ataques que combinan voz clonada y videollamadas falsas, y se estima que el fraude habilitado por deepfake podría superar los 37.200 millones de euros en 2027, según datos de DeepStrike.

Además, se envían diariamente 3,4 mil millones de correos electrónicos de phishing, lo que representa el 1,2% del tráfico mundial de email, de acuerdo con Keepnet.

Phishing

El phishing impulsado por IA ha aumentado un 60% en el último año, y el 82% de los correos analizados entre 2024 y 2025 muestran señales de haber sido generados por IA, según investigaciones de Zscaler.