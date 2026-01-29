El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada examina los modelos de formación

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha examinado los modelos de formación profesional y ha destacado a Xtart FP, Ilerna y Cesur en el sector privado.

Estas entidades promueven modelos de formación que integran el uso de la tecnología y el desarrollo de competencias blandas, según el análisis del grupo de expertos del Instituto Coordenadas.

Indica que ahora, como ya ocurrió en el desarrollo del país en los años 50, la Formación Profesional en España ha demostrado ser un motor clave para mejorar la empleabilidad y responder a las nuevas demandas de talento del mercado. El Instituto Coordenadas dice que los datos respaldan su papel como motor de empleo en la actualidad. Según el Monitor de la Educación y la Formación de 2025 de la Unión Europea, los titulados en FP superior tienen una tasa de empleabilidad del 83,9%, más cercana a la media europea de 86,7%, reflejando una vía directa y efectiva hacia el empleo. La tasa es incluso más alta en la modalidad dual, donde el 33,8% de los estudiantes acceden al mercado laboral en el primer año tras finalizar sus estudios.

Sin embargo, los modelos de FP afrontan grandes retos para mantenerse como un elemento tractor de empleo. Iniciativas como la Ley de FP y las inversiones de Fondos Next Generation han contribuido a la transformación que ha vivido la FP en España en los últimos años -con el impulso de la FP dual en el centro-. Sin embargo, aún queda un largo camino que recorrer para integrar tecnologías emergentes como la IA en la formación y cambiar la imagen de la FP, sobre todo en los grados medios, como un modelo de formación de excelencia, que ofrece opciones de empleo de calidad y que puede ser la puerta de acceso a la formación universitaria.

En este sentido, desde el sector privado están apareciendo nuevos modelos de FP, más modernos y ágiles, que apuestan de forma clara por la FP Dual y por la creación de perfiles profesionales que combinan habilidades blandas, conocimientos técnicos y capacidades digitales avanzadas. "La creciente brecha de profesionales cualificados en tecnologías avanzadas encuentra en la Formación Profesional una solución clave y eficaz. Para mantener su relevancia y adaptabilidad a las constantes transformaciones del mercado, es crucial que el modelo de FP siga progresando. La integración de formación práctica y el desarrollo de competencias críticas son fundamentales para asegurar que los estudiantes estén preparados para los retos actuales y para los desafíos del futuro. En este contexto, las instituciones de FP privadas están a la vanguardia, liderando la creación de modelos educativos más dinámicos, innovadores y alineados con los estándares internacionales, marcando el camino hacia una formación más conectada con las necesidades del mercado", afirma Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

En España, según el Instituto Coordenadas, varias marcas están liderando esta evolución en la FP. "Además de Xtart FP, que destaca por su modelo flexible y su alta empleabilidad, otras instituciones como Ilerna FP, Cesur FP y Davante FP destacan por la apuesta por la formación práctica y el uso de tecnologías en el desarrollo de sus estudiantes".

De Xtart FP dice que ofrece ciclos formativos en modalidades presencial, semipresencial y online, adaptados a las necesidades de sectores como la salud, emergencias, y tecnología. Basado en el modelo Business & Tech del Grupo UAX al que pertenece, XTART FP promueve la implantación de grandes compañías en sus campus para fomentar la integración y colaboración con sus alumnos. Este modelo evoluciona la FP Dual de las prácticas en empresa a la convivencia de estudiantes y empresas y se traduce en la cocreación de contenidos con empresas como Accenture y Quirónsalud, garantizando la formación en habilidades altamente demandadas y asegura una conexión directa con el mercado laboral.

Con una fuerte presencia internacional y más de 100,000 estudiantes, Ilerna FP destaca especialmente en la modalidad de FP online por su flexibilidad, permitiendo a los estudiantes combinar formación y trabajo. La plataforma digital facilita el aprendizaje a distancia, adaptándose a las necesidades de los estudiantes, y asegura la empleabilidad con programas de prácticas y convenios con empresas de alto nivel. Ofrece más de 30 ciclos formativos en áreas como Sanidad, Marketing y Comercio, Informática y Comunicaciones, y Administración y Gestión.

Amplio catálogo de titulaciones

Con más de 25 años de experiencia y 30 centros distribuidos por toda España, Cesur FP garantiza un acceso fácil y cercano a la formación. Su modelo educativo 360° cubre todas las facetas de la formación, desde la teoría hasta la práctica en empresas. Su amplio catálogo de titulaciones se conforma por más de 100 referencias oficiales distribuidas en áreas como Sanidad, Deporte, Administración, Marketing, y Hostelería y Turismo.

Davante FP promueve un modelo enfocado en la accesibilidad, con 120 centros en España, Italia y Portugal. Davante FP ofrece más de 600 cursos en áreas como Sanidad, Deporte, Administración, Comercio, Imagen Personal y Electrónica; en modalidades presenciales, online y abiertas, adaptándose a las necesidades de estudiantes de todas las edades y que integran el uso de plataformas avanzadas para el aprendizaje interactivo y el desarrollo de habilidades digitales. Además, su enfoque hacia el empleo está respaldado por más de 15,000 ofertas laborales anuales.

Modelo educativo flexible

Universae apuesta por un modelo educativo flexible, digital y orientado al empleo en el que se combina una amplia oferta de titulaciones oficiales con metodologías online y semipresenciales, que permiten adaptar el aprendizaje a distintos perfiles de estudiante. Al mismo tiempo, su modelo incorpora una visión alineada con las necesidades del mercado laboral, integrando competencias técnicas, digitales y transversales.