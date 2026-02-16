Isdin analiza los cambios en el comportamiento de los consumidores junto a Iqvia, compañía líder mundial en información, tecnología y análisis para la industria de la salud.

A raíz de ello han organizado un ciclo formativo para farmacéuticos sobre el futuro del sector, que recorrerá un total de veinte ciudades de toda España. El proyecto, dirigido a más de 1.000 profesionales, se enmarca en la visión de ISDIN de considerar a la farmacia como actor clave del sistema sanitario.

La iniciativa, desarrollada junto a Iqvia, tiene como objetivo aportar conocimiento basado en datos sobre la evolución del mercado pharma, los cambios en el comportamiento del consumidor y los retos estructurales del sector. El ciclo formativo se desarrolla en colaboración con distintos Colegios Oficiales de Farmacéuticos del país y recorrerá ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Salamanca o Albacete en un contexto marcado por la expansión del mercado de Consumer Health.

Según datos de Iqvia, el mercado farmacéutico retail en España alcanzó los 26.877 millones de euros en ventas en 2025, con un crecimiento del 6,1% interanual, consolidando a la farmacia como el principal canal de acceso a productos de salud y autocuidado.

El programa forma parte de diferentes iniciativas llevadas a cabo por Isdin para apoyar a la farmacia. En este sentido, la compañía da acceso a información contrastada y formación continuada para la mejora de la atención al paciente. “La farmacia desempeña un papel esencial en la salud de la población y en la salud del sistema sanitario. Acompañarla con datos, formación y visión de futuro es clave para afrontar los desafíos actuales del sector”, señaló Luis Doussinague, Country Manager de Isdin en España. En este canal es donde la compañía concentra el 80% de su facturación.

Industria de la salud

Iqvia, compañía líder mundial en información, tecnología y análisis para la industria de la salud, aporta al programa su conocimiento del mercado y estudios propios que permiten interpretar tendencias, riesgos y oportunidades para el sector farmacéutico.

A través de estos encuentros, los profesionales acceden a datos contrastados sobre rentabilidad por categorías, hábitos de consumo y transformación del canal, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones en su práctica diaria.

Autocuidado

El programa se enmarca en un escenario de creciente interés de la población por el autocuidado. De acuerdo con datos de Iqvia, el 76% de los consumidores en España declara dar una alta importancia al cuidado personal.

Dentro de esta categoría, algunas áreas concentran la mayor parte de la demanda en farmacia, como son los productos diseñados para el cuidado capilar, junto con los fotoprotectores y el cuidado facial. Estas categorías destacan no solo por su volumen de ventas, sino también por su crecimiento sostenido, asociado a una mayor concienciación sobre la salud de la piel y la recomendación profesional del farmacéutico en el punto de venta.