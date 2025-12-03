Madrid acogerá la próxima edición de The District, el mayor evento en Europa para el capital inmobiliario

The District, el mayor evento inmobiliario desde el punto de vista del capital en Europa, celebrará su próxima edición en Madrid. Tras cuatro años en Barcelona, el encuentro tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre de 2026, en IFEMA Madrid, reuniendo a más de 15.000 profesionales de la industria. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien ha puesto en valor el desarrollo de la cumbre internacional en la región para reforzar su proyección como polo de atracción de inversiones y de grandes ferias internacionales.

Desde su nacimiento, en 2022, The District ha tenido el objetivo de ser el epicentro europeo del Real Estate en el que se cierran operaciones, se avanzan las macrotendencias del mercado y se comparten los casos de éxito que están siendo referentes en el sector. Todo ello para impulsar un ámbito que, recientemente, ha estado marcado por las políticas económicas mundiales, la geopolítica y por el reto comunitario de la falta de vivienda, esencialmente, asequible.

Con el propósito de seguir dando respuesta a estos desafíos, mantener su posición de liderazgo en el sur de Europa y asegurar la llegada de capital en España, The District organizará su próxima edición en Madrid. A ello, se le suman tres motivos estratégicos que reforzarán la expansión de la cumbre.

Madrid acogerá la próxima edición de The District, el mayor evento en Europa para el capital inmobiliario

El primero es el apoyo de la Comunidad de Madrid, implicada en cada edición del evento, siendo miembro fundador y un actor que ha apostado por la atracción de inversiones. De esta forma, la comunidad, que fue región invitada el pasado 2024, ha estado ligada con The District en toda su trayectoria fomentando su evolución y crecimiento tanto a nivel nacional como mundial.

La segunda razón es el contexto positivo que vive el territorio en el ámbito del Real Estate. De acuerdo con informes de mercado, Madrid es actualmente uno de los destinos preferentes para el capital inmobiliario en Europa. Desde 2022, ha entrado en el Top 10 de ciudades más atractivas en las que invertir en el continente, escalando posiciones hasta llegar en el segundo lugar este 2025. Para 2026, las previsiones mantienen este nivel constatando su dinamismo y estabilidad, a la vez que afianzan su protagonismo en el escenario internacional.

El tercer motivo es la conexión que mantiene con la zona de LATAM. En este sentido, los inversores latinoamericanos están poniendo los ojos en España, que actúa como puerta de entrada de nuevos fondos en Europa. La ciudad que centra esta tendencia está siendo Madrid, que ha concentrado más del 60% de la actividad de este capital en el país desde 2019, reafirmando su papel de nexo entre ambos continentes.

Juan Velayos, presidente de The District, Miguel Ángel García Martín, Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, y José María García Gómez, Vicecons

De acuerdo con Juan Velayos, presidente de The District, “celebrar la próxima edición en Madrid estamos seguros de que contribuirá al avance de la industria inmobiliaria a nivel europeo, pero también a que España continúe albergando un evento global que convoca a sus grandes ‘players’. Esto permitirá que las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, puedan seguir potenciando su capacidad para captar capital institucional y consolidar un pipeline más sólido tanto en vivienda asequible como en otros segmentos – hoteles, centros de datos o infraestructuras urbanas – donde tienen una posición especialmente competitiva”.

Igualmente, Velayos agradece la labor del Ayuntamiento de Barcelona destacando “su colaboración en la organización, que ha permitido que el evento continúe marcando el rumbo del sector inmobiliario europeo”.

The District reunió en su última edición en Barcelona a 14.537 directivos del Real Estate provenientes de más de 40 países, y congregó a más de 400 ponentes internacionales en su congreso, que fueron líderes de conocidas firmas globales como Blackstone, Goldman Sachs, JP Morgan, TPG, Blackrock, Rockfield, Starwood o Hines. En 2025, la organización del encuentro tuvo un impacto económico de más de 35 millones de euros.