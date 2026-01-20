Mapfre mejora el valor de su marca un 14% y se sitúa por primera vez entre las 500 compañías con mayor apreciación de su enseña en el mundo, tras mejorar 57 posiciones. Exactamente el valor de la marca de la aseguradora es de 5.300 millones de dólares (unos 4.520 millones de euros, al cambio actual), según el último informe de Brand Finance acerca de las marcas más valiosas del mundo.

La consultora atribuye la revalorización de la marca Mapfre al crecimiento previsto de sus ingresos, y la sitúa por primera vez entre las 500 compañías con mayor valor de marca en el mundo, tras mejorar 57 posiciones, hasta el puesto 485.

Mapfre es, asimismo, la única compañía española de seguros en el ranking de las 500 marcas empresariales más potentes a nivel global.

El último informe de Brand Finance señala que las marcas tecnológicas estadounidenses continúan dominando el top 10 de la clasificación Global 500 en 2026, lo que refuerza la ventaja de escala y el alcance global de los ecosistemas digitales más grandes del mundo. Los cuatro primeros puestos se mantienen sin cambios, con cuatro de los Siete Magníficos ( Apple, Microsoft, Google y Amazon ) manteniendo sus posiciones en la cima de la clasificación.

Apple conserva su posición como la marca más valiosa del mundo con un crecimiento del valor de marca del 6%, hasta los 607.600 millones de dólares. Si bien el crecimiento del hardware sigue siendo mesurado, Apple continúa fortaleciendo su ecosistema a través de los servicios. El crecimiento de la publicidad, los servicios en la nube y la App Store ha respaldado el rendimiento general, mientras que la demanda constante en América, Europa y Asia Pacífico ha reforzado la escala global y la resiliencia de Apple.

Microsoft ocupa el segundo lugar, registrando un aumento del 23% en el valor de marca, hasta los 565.200 millones de dólares. El rendimiento de la marca refleja un impulso sostenido en toda su cartera centrada en la empresa, con servicios en la nube, suscripciones y software profesional que proporcionan ingresos estables y recurrentes El creciente rol de Microsoft en la IA empresarial y la infraestructura en la nube ha fortalecido aún más las percepciones de confiabilidad y relevancia a largo plazo, lo que respalda el crecimiento sostenido del valor de la marca.

Inteligencia Artificial

Google sigue siendo la tercera marca más valiosa a nivel mundial, con un aumento del valor de su marca del 5% a USD 433.1 mil millones. La fortaleza en búsqueda, publicidad y servicios en la nube respaldan su posición, mientras que las inversiones en curso en productos y plataformas impulsados por IA continúan reforzando el papel central de la marca en la economía digital. Amazon ocupa el cuarto lugar, con un aumento del valor de marca del 4% a USD 369.9 mil millones, respaldado por su escala en el comercio electrónico y la fortaleza de su negocio en la nube, a pesar de las presiones de margen en las operaciones minoristas.

Nvidia ascendió cuatro puestos para convertirse en la quinta marca más valiosa del mundo, aumentando un 110% a USD 184.3 mil millones, lo que refleja su papel central en el impulso de la infraestructura global de IA. A medida que se acelera la demanda de computación avanzada, Nvidia ha superado a marcas establecidas como TikTok/Douyin , Walmart , Samsung Group y Facebook .

China

TikTok/Douyin de China sube un puesto, hasta el séptimo, tras un crecimiento del 45% en su valor de marca, hasta los 153.500 millones de dólares, impulsado por su expansión global y una sólida interacción en todos los mercados.

Walmart, a pesar de registrar un aumento del 3% en su valor de marca, hasta los 141.000 millones de dólares, baja dos puestos, hasta el séptimo. Samsung Group (con un aumento del 8%, hasta los 119.200 millones de dólares), Facebook (con un aumento del 17%, hasta los 107.100 millones de dólares) y State Grid Corporation of China (con un aumento del 16%, hasta los 99.100 millones de dólares) completan el top 10.