Minsait refuerza su posición en proyectos de gestión integral de riesgos sellando un acuerdo con GlobalSuite Solucions

Minsait ha decidido reforzar su posición en proyectos de gestión integral de riesgos sellando un acuerdo con GlobalSuite Solucions, compañía multinacional tecnológica experta en soluciones de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC).

La compañía del Grupo Indra líder en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas, presenta un alto grado de especialización, amplia experiencia en el negocio tecnológico avanzado, conocimiento sectorial y un talento multidisciplinar formado por miles de profesionales en todo el mundo. La compañía está a la vanguardia de la nueva digitalización con capacidades punteras en inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad y otras tecnologías transformadoras. Con ello, impulsa los negocios y genera grandes impactos en la sociedad, gracias a una oferta digital de servicios de alto valor añadido, soluciones conectadas a medida para todos los ámbitos de actividad y acuerdos con los socios más relevantes del mercado.

El objetivo de esta colaboración es reforzar la propuesta de ambas compañías en la gestión integral del riesgo, el cumplimiento normativo y la continuidad de negocio, con especial foco en grandes corporaciones y entornos complejos. El acuerdo establece un modelo que centraliza la información, automatiza procesos críticos y fortalece la gobernanza del riesgo, permitiendo a las organizaciones ser más eficientes, sostenibles y competitivas.

Esta cooperación entre dos empresas de gran peso en el sector tecnológico y de consultoría, GlobalSuite Solutions y Minsait, supone un refuerzo significativo para toda la industria GRC. La alianza no solo potencia la propuesta de valor de ambas partes, sino que también impulsa la profesionalización y expansión del sector en su conjunto, elevando el estándar de soluciones integrales para la gestión de riesgos, cumplimiento normativo y continuidad de negocio.

“Esta colaboración nos permite avanzar hacia un modelo de GRC más eficiente y estratégico”, señala Antonio Quevedo, CEO de GlobalSuite Solutions. "Ambas compañías salimos fortalecidas, pero quien más se beneficiará en última instancia de esta alianza es la industria GRC en su conjunto, al acceder a soluciones de mayor alcance y capacidad”, asegura Quevedo.

Pere Torra, responsable GRC en la unidad de Consultoría de Minsait, agrega: “la alianza con GlobalSuite supone un paso clave dentro de nuestra estrategia de crecimiento y especialización en proyectos de gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y control interno. Con ella, ampliamos nuestras capacidades para ofrecer a nuestros clientes servicios de alto valor añadido, combinando nuestro profundo conocimiento funcional y regulatorio con una de las plataformas GRC líder del mercado. El acuerdo permitirá abordar proyectos complejos en sectores regulados, garantizando una implementación alineada con las mejores prácticas internacionales y los principales marcos normativos”.

Compromiso con la excelencia

“Reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y el acompañamiento estratégico a las organizaciones en sus procesos de transformación, consolidándonos como un partner de referencia en el ecosistema GRC tanto a nivel nacional como internacional”, resume Torra.

Con este acuerdo, GlobalSuite Solutions consolida su liderazgo como plataforma GRC de referencia internacional, reafirmando su compromiso inquebrantable con la innovación, la excelencia operativa y la generación de valor para sus clientes.

GlobalSuite Solutions

GlobalSuite Solutions es una innovadora plataforma GRC que automatiza la gestión de riesgos, garantiza el cumplimiento de las normativas y optimiza los procesos. Además, ofrece servicios especializados de asesoramiento y consultoría personalizados en cada sector, brindando valor añadido a las organizaciones que pueden obtener una ventaja competitiva al convertir la gestión de riesgos en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento a largo plazo.

Actualmente, más de 2.000 empresas utilizan sus soluciones en una amplia variedad de sectores, incluyendo finanzas, industria, energía, transporte, telecomunicaciones, retail, alimentación, salud, farmacéutico y gobierno.