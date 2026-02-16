Murtra impulsa la inversión en el sector europeo de las telecomunicaciones

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de abordar un nuevo contrato social que permita al sector consolidarse, a cambio de incrementar la inversión en tecnologías propias y en talento, reforzando así la autonomía estratégica europea frente a Estados Unidos y China.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, defendió tras el último Consejo Europeo la necesidad de avanzar hacia un “nuevo contrato social” que impulse la inversión y la innovación en sectores estratégicos como las telecomunicaciones.

Tras la reunión del Consejo Europeo, Costa explicó que existe un amplio consenso entre los líderes europeos para permitir un mayor grado de consolidación empresarial en sectores clave. Según el presidente del Consejo Europeo, esta consolidación sería un instrumento para impulsar niveles más altos de inversión e innovación, condiciones indispensables para que Europa pueda competir globalmente.

“En algunos sectores, como el de las telecomunicaciones, deberíamos permitir cierto grado de consolidación empresarial para lograr los niveles necesarios de inversión e innovación. Esto debería formar parte de una especie de contrato social que garantice que las empresas consolidadas realmente inviertan más e innoven más”, afirmó Costa.

Grandes mercados internacionales

El mandatario europeo añadió que los Jefes de Estado y de Gobierno quieren que surjan “auténticos campeones europeos” capaces de competir en los grandes mercados internacionales y de impulsar la autonomía estratégica del continente.

En este contexto, Costa señaló que la revisión en curso de las directrices de competencia y fusiones será clave para adaptar el marco regulatorio a las nuevas necesidades económicas y tecnológicas de la Unión Europea. "Un mensaje clave en un momento en el que toda la industria europea permanece pendiente de lo que tenga que decir al respecto la Comisión Europea, que el próximo mes de abril publicará su primer borrador sobre las nuevas 'Merger Guidelines', dentro de la revisión en curso del marco de control de concentraciones", consideran desde la teleco.

Modernizar la regulación

"Con este mensaje, Costa marca una línea clara: Europa debe modernizar su regulación, fomentar empresas más fuertes y asegurar que estas, a cambio, contribuyan de forma decisiva al avance tecnológico, la inversión sostenible y el bienestar de los ciudadanos", apuntan.