Nace una plataforma digital para conectar a creadores y artesanos

Ha nacido una plataforma digital para conectar a creadores y artesanos; se trata de Palais des vents que se ha presentado en el stand de Jaén en Fitur.

El lujo ligado a la artesanía andaluza da un paso adelante con este nuevo proyecto impulsado por la diseñadora y emprendedora Diana Dillner, que apuesta por reinterpretar los oficios tradicionales desde una mirada contemporánea y con proyección internacional.

La iniciativa nace como una plataforma digital destinada a conectar a creadores y artesanos, con el objetivo de preservar técnicas manuales ancestrales y transformarlas en piezas únicas de alto valor artístico y decorativo.

El proyecto busca, además, contribuir a la sostenibilidad económica de los oficios tradicionales y evitar su desaparición.

Cerámica tradicional

Su primer lanzamiento es la colección “Mujeres de Barro”, desarrollada junto al maestro alfarero Melchor Tito, referente de la cerámica tradicional en Úbeda y custodio de un horno árabe anterior a 1234.

La colección pone en valor el barro como materia prima y se inspira en la figura femenina, sus formas y su vínculo con la tierra y la luz.

Oficios artesanos

Dillner explicó que Palais des vents pretende recorrer distintos municipios andaluces para descubrir oficios artesanos y reinterpretarlos como piezas de lujo contemporáneo, combinando identidad cultural, diseño y excelencia artesanal.