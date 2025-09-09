Nueve empresas llegan a la final de los Premios AEC Tech Innovation

Nueve empresas han llegado a la final de los Premios AEC Tech Innovation de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) que con estos galardones reconoce la excelencia y la transformación digital en beneficio de la sociedad. Las candidaturas, repartidas en las categorías de Innovación en el Sector Público, Impacto Social y Talento Tecnológico, competirán por los premios que se entregarán en la gala del próximo 2 de octubre en Madrid

En la primera categoría destacan iniciativas que han transformado la relación entre ciudadanos y administraciones, mejorando la eficiencia de los servicios públicos mediante soluciones digitales avanzadas. Los proyectos elegidos son: el “Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía” de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía; la “Carpeta Ciudadana” de la Agencia Estatal de Administración Digital; y la “Estrategia de Transformación Digital: Madrid, Capital Digital”, del Ayuntamiento de Madrid.

En Impacto Social, el jurado ha seleccionado proyectos que han generado cambios medibles en la inclusión y la integración de diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad: “In CV” de la Fundación Randstad; “Viu en digital!” del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya; y el “Proyecto EYA” de la Fundación Quiero Trabajo.

En la tercera categoría, centrada en el desarrollo del talento tecnológico, los finalistas son: “Por Talento Digital” de la Fundación ONCE; “Orienta-T” de la Fundación Junior Achievement; y “Nex·ia” de Planeta Formación y Universidades. Estas iniciativas han destacado por su capacidad para formar a jóvenes y profesionales en competencias digitales esenciales para el mercado laboral actual.

El jurado ha sido presidido por Óscar García Suárez, rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y conformado también por Isabel Tocino, consejera y vicepresidenta de Banco Santander España; Beatriz Casado, directora en Harvard Alumni Association (HAA) para Europa y directora de negocio de neurología en Biogen, y Javier Martín-Cavanna, director y fundador de la Fundación Haz. En su deliberación han hecho constar la dificultad para seleccionar a los finalistas, dada la calidad de todos los proyectos presentados

Además de la innovación, la originalidad y la implementación eficaz de la tecnología, el jurado ha valorado que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, con resultados medibles y que incluyan la colaboración entre diferentes actores, como empresas, instituciones u organizaciones no gubernamentales.

"Estos finaas representan el valor de la consultoría española aplicada al avance social y la modernización del país", afirma José María Beneyto, presidente de la AEC. "Son proyectos que demuestran cómo la tecnología, cuando se pone al servicio de las personas y las instituciones, genera un impacto tangible en los servicios públicos, el talento y el bienestar de nuestra sociedad".

Noche de la Consultoría

La ceremonia de entrega de los Premios AEC Tech Innovation tendrá lugar el próximo 2 de octubre en el Hotel Ritz de Madrid, en el marco de la Noche de la Consultoría, un evento que reunirá a las empresas de la AEC con representantes del ámbito empresarial, social e institucional. Con esta primera edición, los galardones buscan consolidarse como un referente en el reconocimiento de la innovación tecnológica con impacto social en España.

Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC)

La AEC (www.aecconsultoras.com) es la referencia del sector en España y agrupa a 25 de las empresas más importantes de consultoría y tecnologías de la información. La AEC es miembro de la Federación Europea de Asociaciones de Consultoría (FEACO).

Las empresas de este sector están liderando los procesos de digitalización en España, contribuyendo a la transformación de nuestro modelo productivo. Sus ingresos totales alcanzaron en 2024 los 21.982 millones de euros y dan empleo a más de 285.000 profesionales.