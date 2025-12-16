El Observatorio GO fit analiza los hábitos de más de 18.000 personas en toda España y detecta que el 42% de los usuarios participa de forma habitual en actividades dirigidas y otro 23% lo hace de manera ocasional.

El 32% de los usuarios de centros deportivos entrena acompañado, ya sea con amigos o familiares, en concreto, el 10,62% acude con amigos y el 21,59% lo hace con familiares, una tendencia que apunta al papel del deporte como espacio de relación social.

Estas cifras se dan a conocer con motivo del Día Internacional contra la Soledad No Deseada y se enmarcan en un contexto en el que una de cada cinco personas en España (20%) afirma experimentar soledad no deseada, según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada.

De ellas, dos de cada tres aseguran llevar más de dos años en esta situación, lo que evidencia su carácter persistente.

El estudio de GO fit también refleja la relevancia de las actividades en grupo como entornos de socialización.

El 42 % de los usuarios participa de forma habitual en actividades dirigidas y otro 23 % lo hace de manera ocasional.

La compañía señala en un comunicado que durante el último año se impartieron más de 205.000 sesiones de este tipo, con un total de 5,5 millones de asistentes, cifras que ponen de relieve el alcance de estas prácticas.

Oportunidades

Para el vicepresidente de GO fit, Alfonso Arroyo, la práctica deportiva “va más allá del ejercicio físico” y se convierte en una oportunidad para “compartir momentos, fortalecer vínculos y crear nuevas relaciones”.

Encuentros

A través de las “actividades y espacios comunes se fomentan encuentros que ayudan a combatir la soledad”, ha señalado. Estos aspectos son especialmente relevantes en colectivos más vulnerables a la soledad, como las personas mayores.