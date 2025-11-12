Oleoestepa renueva la certificación de Aenor que respalda su transparencia y buen gobierno y es que para la empresa renovar el IQNet SR10 no es un fin, es el compromiso de seguir haciendo las cosas bien: con ética, con transparencia y mirando por nuestra gente y por nuestro campo.

La aceitera obtuvo esta certificación en el año 2019, auditado por Aenor, ue avala que la cooperativa gestiona su actividad con criterios de responsabilidad social, transparencia y buen gobierno.

Con esta renovación, la entidad se consolida como pionera en el sector oleícola en la obtención y mantenimiento de este reconocimiento de alcance internacional. Lo que se traduce en una Sostenibilidad Real y que se nota, con el 100% de nuestros olivares con producción sostenible (Integrada o Ecológica), cuidando nuestro suelo su biodiversidad y la calidad de nuestros aceites de oliva virgen extra en el futuro, enfocando todas nuestras decisiones en reducir nuestro impacto, generar mejores eficiencias y creando valor en nuestra comarca.

Esta certificación supone para Oleoestepa una apuesta por sus cooperativistas, colaboradores, proveedores y clientes, escuchando, dialogando, con relaciones a largo plazo basadas en la transparencia, la confianza y el respeto por la legalidad y las normas internacionales de comportamiento.

Y con una gestión financiera responsable la compañía busca el crecimiento sostenible en el tiempo, la eficiencia operativa y la transparencia, con una clara apuesta por la calidad, la innovación y la estabilidad.

Estructura

La sociedad cooperativa de segundo grado Oleoestepa es una empresa productora y comercializadora de aceite de oliva virgen extra fundada en 1986. En la actualidad este grupo cooperativo agrupa a más de 7.500 familias agricultoras con unas 62.000 hectáreas de olivar, lo que supone un ecosistema de más de 10 millones de olivos cultivados mediante técnicas de producción integrada y ecológica que garantizan su sostenibilidad.

Variedades

El aceite de oliva virgen extra elaborado en frío por las 19 almazaras asociadas ubicadas en las provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga, se comercializa bajo las marcas Oleoestepa en sus variedades Hojiblanca, Arbequina, Selección y Ecológico, nuestros aceites premium Estepa Virgen y Egregio (ecológico) y Maestro Oleario operando en todo el territorio nacional además de exportar prácticamente a todos los países de Europea y en el resto del mundo como en, China, Japón, México, Canadá y Estados Unidos, entre otros países.