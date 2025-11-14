ONU Turismo celebra en Riad su mayor Asamblea General entre el 7 y el 11 de noviembre, fecha en la que fue el escenario de numerosos paneles de debate, reuniones del Consejo Ejecutivo y sesiones plenarias, que analizaron los diferentes retos a los que se enfrenta el sector turístico, desde la implementación de la Inteligencia Artificial hasta la apuesta por un turismo más sostenible y accesible.

La agencia especializada de Naciones Unidas hizo coincidir el evento con el 50 aniversario de la organización. La capital saudí se convirtió en el epicentro del turismo mundial, dando la bienvenida a las delegaciones de 148 estados, incluidos 90 ministros de Turismo y 70 embajadores, marcando la primera vez que un estado del Golfo celebra este evento.

La elección de Riad para la celebración de esta Asamblea General pone de manifiesto la creciente relevancia del país en el sector turístico global. En 2024, el país registró según los datos de ONU Turismo un crecimiento del 69% en llegadas internacionales con respecto a 2019, situándose entre los países con mayor recuperación y dinamismo turístico.

En 2025, las últimas cifras de los aeropuertos saudís reflejan ya un 9% más de pasajeros entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior, continuando así con la tendencia de crecimiento.

En este contexto, Arabia Saudí continúa reforzando su sector turístico, en línea con su Visión 2030, y ha presentado junto a ONU Turismo en el marco de la Asamblea General la nueva Guía de Inversión en Arabia Saudí, Tourism Doing Business: Investing in Saudi Arabia.

El documento incluye datos clave sobre las posibles inversiones en el sector turístico saudí y las oportunidades que representa el país para atraer un turismo resiliente, inclusivo e innovador a través de inversiones sostenibles.

Una iniciativa conjunta entre ONU Turismo y Arabia Saudí que refleja de nuevo la estrecha colaboración entre el país y la organización de Naciones Unidas, que cuenta con una Oficina Regional para Oriente Medio afincada en Riad.

Tourise

Tras la celebración de la Asamblea General de ONU Turismo, Arabia Saudí continuó siendo el gran escenario del turismo mundial con la puesta en marcha de Tourise. Del 11 al 13 de noviembre, el Ministerio de Turismo de Arabia Saudí puso en marcha la edición inaugural del summit, que reunió a líderes gubernamentales, junto a las principales empresas turísticas e inversores.

Sostenibilidad

Con el objetivo de dar forma al turismo global impulsando la sostenibilidad, las sesiones del summit se centraron en el desarrollo de la innovación, concentrando en un mismo evento a representantes de sectores tecnológicos, de aviación, entretenimiento y educación, entre otros. Tras esta edición inaugural, Tourise continuará activo a lo largo del año como plataforma para el desarrollo de soluciones globales.