Los Premios escudo digital reconocen la labor de personas e instituciones en (ciber)seguridad, defensa y tecnología. Celebran su primera edición este año de 2025 y se dividen en cuatro bloques: ciberseguridad, seguridad privada, innovación tecnológica y seguridad y defensa. El Premio a la Contribución en Ciberseguridad, que reconoce el proyecto o iniciativa destacado, recayó en el Centro Regional de Ciberseguridad (SOC) de la Comunidad de Madrid. El nuevo servicio, que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2026, monitorizará infraestructuras madrileñas las 24 horas del día con herramientas de inteligencia artificial y supondrá un escudo permanente para los servicios públicos y los datos de los ciudadanos.

El Premio por la labor en Ciberdefensa, que distingue a la institución pública o privada que sobresale por su labor en la defensa del ciberespacio, fue para el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), por su labor en el planeamiento, dirección, coordinación, control y ejecución de las acciones de las fuerzas armadas en el ámbito ciberespacial.

El Premio Experiencia de Cliente, que reconoce el proyecto o iniciativa más singular en la relación con el cliente final, lo obtuvo Movistar Prosegur Alarmas, por redefinir con el concepto de “Superseguridad” el estándar del sector en España mediante una propuesta de valor única que combina la fortaleza de Prosegur y la tecnología de Telefónica.

El Premio Innovación en Seguridad Privada 2025 fue para Securitas Direct, por el lanzamiento en España de la primera alarma que incorpora una cerradura inteligente, diseñada para proteger la puerta principal, y que se puede abrir de forma remota.

Segurma consiguió el Premio al Hito Empresarial en Seguridad Privada, que distingue un cambio positivo en la evolución en el mercado. En este caso, el mérito ha sido la renovación de su Central de Alarmas, dotada con la última tecnología, y que ha supuesto una de las inversiones más fuertes que ha realizado la compañía.

El Premio al Desarrollo Tecnológico en Seguridad, que galardona a un desarrollo tecnológico que supone una mejora de la seguridad en alguno de sus aspectos, fue para Hisdesat, por el programa SpainSat NG, considerado el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el nivel de participación de la industria nacional.

El Premio al Impulso de la Innovación y la Formación Digital condecora a una organización que con su labor contribuye a visibilizar distintos aspectos relacionados con el desarrollo tecnológico, el proceso de digitalización y la necesidad de adaptarse y formarse. Ellas Vuelan Alto, asociación de profesionales fundada en 2018 por mujeres vinculadas al sector de la industria aeroespacial y el transporte aéreo con el objetivo de visibilizar la labor de las mujeres en el sector, recibió el premio.

El Premio al Emprendimiento Tecnológico distingue la labor realizada por una pyme, startup o empresa con una solución digital durante 2025. Wehumans, de Grupo ABAI, consiguió el galardón por el diseño, desarrollo e implementación de humanos digitales personalizados.

El Premio al Impulso de la Industria de Defensa distingue a la empresa que destaca por su labor realizada en el desarrollo de la industria de Defensa. La ganadora fue Navantia, por su sistema Scomba, el Sistema de COMbate de los Buques de la Armada Española, una plataforma de hardware y software que integra sensores, armas y comunicaciones para facilitar operaciones multirrol de defensa y seguridad marítima.

Seguridad ciudadana

La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz obtuvo el Premio Extraordinario al Compromiso con la Seguridad y la Defensa, que reconoce la labor realizada a lo largo del tiempo por una institución pública o privada.

El firme compromiso en la defensa de la seguridad ciudadana ha convertido a la Comandancia en un referente nacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado gracias a su capacidad operativa y a la especialización de sus unidades.

Galardón por su actividad profesional

El Premio Extraordinario al Liderazgo y Compromiso en Seguridad y Defensa distingue la labor realizada en este ámbito a lo largo del tiempo por una personalidad. Marcial Piriz, comisario Principal de la Policía Nacional, recibió el galardón por su actividad profesional, desarrollada siempre en el ámbito de la lucha antiterrorista, tanto en la esfera operativa como en la de inteligencia estratégica y táctica. Piriz se incorpora a Escudo Digital como colaborador.