El presidente de BBVA destaca el impacto de la IA en la banca

El presidente de BBVA ha destacado la influencia de la IA en la banca durante su participación en la segunda edición del Foro Gran Vía en Bilbao, impulsado por la Fundación BBK.

Carlos Torres Vila ha centrado su intervención en cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando la relación de la banca con sus clientes. Según ha explicado, BBVA entiende la inteligencia artificial como una oportunidad para crear un valor diferencial para sus clientes y, por ello, ha desarrollado una hoja de ruta muy clara para definir dónde y cómo puede generar el mayor impacto. Torres Vila ha señalado que mucho de lo que está haciendo el banco en relación a su estrategia tecnológica y de inteligencia artificial está sucediendo en Bilbao, donde en los últimos años ha reforzado su presencia con iniciativas que impulsan la digitalización, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. “Euskadi es un territorio estratégico para BBVA y una plataforma clave para el desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico”, ha subrayado.

El Foro Gran Vía es un evento de reciente creación que persigue reunir en Bilbao a voces de referencia del ámbito económico, político y cultural. Al evento de este viernes, celebrado en la Sala BBK de Bilbao, han asistido cerca de 250 representantes de la sociedad vizcaína y vasca. El encuentro ha contado con una amplia representación institucional, encabezada por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, y el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Noel d’Anjou. Los presidentes de Fundación Bancaria BBK, Xabier Sagredo, y de Kutxabank, Antón Arriola, también han acudido al Foro. Entre los asistentes figuraban asimismo la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, y el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza. El acto lo ha presentado el periodista Pedro García Larragán, director de Comunicación de Confebask. La presentación de Carlos Torres Vila ha corrido a cargo de Enrique Portocarrero, director del Círculo de Empresarios Vascos.

Durante su intervención, Carlos Torres Vila ha recordado que a lo largo de la historia se han producido revoluciones tecnológicas que han redefinido la manera de vivir y trabajar, como la electricidad, la llegada de Internet o la digitalización. “Hace más de una década, entendimos la necesidad de digitalizar el negocio bancario y actuamos en consecuencia”, ha explicado. “En BBVA, lideramos la digitalización y hoy en día se mide en millones de nuevos clientes cada año, mejor calidad de servicio, ventas digitales, resultados y una cultura en la organización”.

La irrupción de la inteligencia artificial constituye, a su juicio, un salto mayor porque ya no se trata de disponibilidad, sino de anticipación y personalización: de entender las necesidades de cada cliente, incluso antes de que las exprese. “El cambio está siendo mucho más profundo, mucho más rápido: lo que antes llevaba años ahora ocurre en semanas”, ha afirmado. En su opinión, ese ritmo, que puede parecer vertiginoso, también es una oportunidad para avanzar más lejos si somos capaces de aprovecharlo con responsabilidad.

Pero, según ha explicado, para que este potencial se traduzca en progreso real, es imprescindible contar con un marco regulatorio sólido, proporcionado y predecible, que acompañe y promueva la innovación. La inversión asociada al desarrollo de la IA -ha señalado- es mucho más tangible, pero como ocurrió en otras olas de innovación, “el verdadero reto no está en la tecnología, sino en cómo se integra en la sociedad y en las empresas sin perder de vista el valor humano”.

Nuevas habilidades

Torres Vila ha explicado que para el negocio bancario, la IA ofrece una oportunidad extraordinaria. “Es capaz de aprender de los datos y podemos entender mejor a cada cliente y ofrecerle soluciones más útiles, con más valor, justo cuando las necesita”.

La IA también está cambiando cómo opera la banca internamente: surgen nuevas habilidades, nuevos roles y una mentalidad distinta: más abierta, más colaborativa, más curiosa. Sin embargo, “el reto no es únicamente tecnológico, sino también ético, cultural y organizativo”. Por ello, considera que las entidades que consigan alinear estos tres elementos serán las que definan el futuro del sector financiero.

Crear un valor diferencial

BBVA entiende la inteligencia artificial como una oportunidad para crear un valor diferencial para todos sus clientes. Por ello, el Grupo ha desarrollado una hoja de ruta muy clara, denominada ‘The Eight’: ocho ámbitos que orientan la transformación y que definen dónde y cómo la IA puede generar el mayor impacto.