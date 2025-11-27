Prosegur, 40 años formando a más de 400.000 empleados

Prosegur ha celebrado el 40 aniversario de la fundación de su Centro Nacional de Formación con la satisfacción de haber formando a más de 400.000 empleados. Entre los cursos más demandadas por la plantilla destacan los cursos de defensa personal, primeros auxilios (RCP) o extinción de incendios, todas impartidas por un equipo propio de formadores especializados que garantizan una enseñanza homogénea y de calidad en todo el territorio nacional.

El referente internacional en soluciones de seguridad cuenta con unas instalaciones pioneras que se han convertido en un referente, consolidándose como la institución formativa por excelencia en el sector de la seguridad privada en España.

El centro, situado en la sede central de Prosegur en Madrid, abrió sus puertas en noviembre de 1985 con el objetivo de formar a los futuros vigilantes de seguridad y de actualizar las competencias de los profesionales en activo de la compañía. Actualmente, se ha posicionado como un espacio único en España, siendo testigo de la evolución del sector y adaptando su modelo formativo a los cambios normativos, tecnológicos y sociales.

El espacio dispone de unas instalaciones de 2.200 m² que incluyen múltiples aulas, una galería de tiro y diversas zonas de práctica, lo que permite recrear escenarios reales de intervención. A lo largo de estas cuatro décadas, se han impartido decenas de miles de cursos, tanto para aspirantes a vigilantes como para profesionales en activo, garantizando su capacitación técnica y su continuo desarrollo profesional.

La sede formativa de la compañía ha consolidado su liderazgo en el sector gracias a hitos como la autorización de la Policía y la acreditación de su equipo docente en 1992, la introducción de la formación multimedia y online o la creación de la Universidad Corporativa Prosegur en 2007, lo que permitió expandir la oferta educativa al entorno digital. En los años posteriores, el centro reforzó su especialización mediante nuevas acreditaciones y alianzas, entre ellas las de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) y Senasa (Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica), el Máster en Dirección de Seguridad, desarrollado junto a la Universidad Complutense de Madrid, y certificaciones del Plan Nacional de RCP (primeros auxilios) y de la Comunidad de Madrid, entre otras.

Para Ana Lubias, directora de Selección, Formación y Desarrollo de Prosegur, “el Centro Nacional de Formación de Prosegur es el corazón del conocimiento operativo de la compañía, donde se ha formado a cientos de miles de profesionales que hoy garantizan la seguridad en toda España. Cada curso refleja el compromiso de la compañía con la excelencia y la profesionalización del sector, anticipando las competencias que los vigilantes necesitarán en el futuro y reafirmando su papel como referente único y pionero en formación de seguridad privada en España”.

Formación e innovación

El Centro Nacional de Formación de Prosegur ha evolucionado al ritmo de las demandas y los cambios normativos que han marcado la seguridad privada en España. Con la aprobación de la primera Ley de Seguridad Privada, la compañía adaptó sus programas formativos y amplió la duración de los cursos, que pasaron de 180 a las 330 horas actuales requeridas para la obtención del Certificado de Profesionalidad, título oficial que Prosegur imparte desde hace cuatro años.

El catálogo formativo del centro supera las 100 temáticas y se actualiza constantemente para responder a las necesidades del sector, de los clientes y de los propios profesionales. Las formaciones abarcan contenidos técnicos, operativos y transversales, adaptándose a cada colectivo, e incluyen las 14 especialidades exigidas por la Policía Nacional (rayos X, centros comerciales, eventos deportivos, aeropuertos, transporte de seguridad y sistemas de alarmas, entre otras).

La incorporación de la tecnología ha permitido a Prosegur adaptar su formación a los retos actuales, combinando clases presenciales con simuladores, entornos interactivos y sesiones virtuales para ofrecer una experiencia más flexible. Además, la Universidad Corporativa Prosegur complementa esta oferta con una amplia gama de cursos online, diseñados para impulsar el desarrollo continuo de los empleados.

De cara a 2026, el Centro Nacional de Formación de Prosegur ampliará su oferta para incrementar la preparación de los profesionales ante los nuevos desafíos del sector. Los cursos -actuaciones ante agresiones, el rol del personal de seguridad en juicios, la prevención y actuación ante delitos de odio y suicidio y la gestión del comportamiento de multitudes en situaciones de pánico- buscan reforzar sus competencias técnicas y operativas y anticiparse a las necesidades emergentes del ámbito de la seguridad privada.

Prosegur

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus líneas de negocio, Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, AVOS Tech y Cipher, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado. Con una presencia global en 36 países de los cinco continentes, Prosegur facturó un total de 4.908 millones de euros en 2024. Asimismo, cotiza en las bolsas españolas bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un equipo de más de 180.000 empleados.

Prosegur actúa conforme a las mejores prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno. La compañía ha configurado la sostenibilidad como un pilar estratégico en todas sus actuaciones con el objetivo de ser el referente sectorial.

Además, Prosegur canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur, que trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.