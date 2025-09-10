Prosegur Alarmas impulsa su crecimiento con el nombramiento de Jaime Ron Alpañes como CEO. La compañía española líder mundial en el sector de la seguridad privada pretende reforzar su estrategia para acelerar su crecimiento en los ocho países en los que opera: Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica y Uruguay.

Además la empresa se propone impulsar la utilización de la tecnología de vanguardia y explorar nuevas oportunidades de comercialización, vía acuerdos con terceros, como pilares de ese desarrollo de cara a acompañar a las fortalecidas capacidades comerciales propias.

Adicionalmente, el directivo ocupará el puesto de Presidente no ejecutivo en el seno del Consejo de Movistar Prosegur Alarmas, la joint-venture conformada al 50% entre Prosegur y Telefónica para el desarrollo de su negocio conjunto de alarmas en España.

Jaime Ron es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA en la London Business School. Se incorporó a Prosegur en 2017, donde ha desarrollado una trayectoria de casi una década, ocupando distintos puestos de alta responsabilidad.

Innovación y crecimiento en el sector de las alarmas

En la actualidad, el sector de las alarmas se encuentra en pleno crecimiento, impulsado por un aumento en la concienciación de los usuarios en relación con la seguridad en el hogar y en los negocios a través de la demanda de soluciones más innovadoras y eficaces. Fruto de este escenario, durante el primer semestre de 2025, tanto Prosegur Alarms como Movistar Prosegur Alarmas, han fortalecido su base de clientes y mejorado indicadores clave de rentabilidad y generación de caja, consolidando sus posiciones empresariales en sus respectivos mercados.

Prosegur

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus líneas de negocio: Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, AVOS Tech y Cipher, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado.

Con una presencia global en 36 países de los cinco continentes, Prosegur facturó 4.908 millones de euros en 2024, cotiza en las bolsas españolas bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un equipo global de alrededor de 175.000 empleados.

Sostenibilidad

Prosegur actúa conforme a las mejores prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno. La compañía ha configurado la sostenibilidad como un pilar estratégico en todas sus actuaciones con el objetivo de ser el referente sectorial.

Además, canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur que trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.