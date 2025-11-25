Rafael Pico Acevedo pasa a ocupar la Dirección General de Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva) tras ejercer como subdirector de la asociación desde 2024, donde ha liderado labores de representación institucional en los principales órganos de gobierno y comités sectoriales del aceite de oliva a nivel nacional e internacional. Esta designación, aprobada por unanimidad en Junta Directiva, será efectiva a partir del 1 de enero de 2026.

Entre otros, es miembro del consejo de administración de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva (Oriva) y de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). A nivel internacional, participa en el Comité Asesor del Consejo Oleícola Internacional (IOOC) y en el Grupo de Diálogo Civil de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Asimismo, es patrono de la Fundación del Patrimonio Comunal Olivarero (FPCO), contribuyendo a la defensa y promoción de los intereses del sector en distintos ámbitos institucionales.

En su nuevo rol, impulsará el crecimiento y la competitividad del sector exportador del aceite de oliva a través de un plan de consolidación y apertura a nuevos mercados. Entre sus objetivos se encuentran consolidar alianzas con organismos públicos y privados, promover un plan de excelencia del aceite de oliva español con mercados estratégicos e impulsar un entorno más dinámico y favorable para el comercio exterior en España.

Rafael Pico asume este proyecto “con enorme responsabilidad y con el compromiso de dar continuidad a la excelente labor realizada hasta el momento por impulsar el crecimiento del aceite de oliva español en el exterior”. Para Pico, “en estos momentos de inestabilidad global, es más importante que nunca impulsar estrategias que sirvan para fortalecer la competitividad, apoyar a las empresas en su internacionalización y generar nuevas oportunidades de mercado”.

El nuevo director general de Asoliva, sucede en el cargo a Rafael Pico Lapuente, que se jubila tras 16 años en el cargo defendiendo los intereses del sector. Antonio Gallego, presidente de Asoliva, señaló que “Desde la Asociación queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su extensa trayectoria, dedicación y contribución al crecimiento y representación del sector durante todos estos años. Durante su mandato, este sector ha enfrentado y superado diferentes retos para nuestro sector, pero, sobre todo, se ha posicionado al mercado español como líder exportador en mercados tan importantes como el estadounidense. Estamos seguros de que esta nueva etapa que ahora iniciamos dará continuidad a los planes de expansión y liderazgo del oliva español en el mundo, e impulsará las relaciones con mercados estratégicos con una visión renovada”.

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Rafael Pico Acevedo ha ocupado posiciones de creciente responsabilidad en ámbitos clave para la gestión empresarial y la proyección internacional. Cuenta con experiencia en entornos internacionales como Reino Unido y Estados Unidos, aportando una visión global alineada con las necesidades del sector del aceite de oliva en España.

Antes de ser subdirector en Asoliva, ocupó el puesto de director Financiero en Adendia, por más de 7 años, además de desarrollar su carrera en departamentos estratégicos de compañías del sector energético y financiero, donde gestionó operaciones complejas de tesorería, fondos de inversión, seguros y servicios para clientes nacionales e internacionales en compañías como Viesgo o Grupo Santander.

En el ámbito académico, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Fiscalidad y Asesoría Tributaria por el Centro de Estudios Financieros (CEF).

Asoliva

La Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo (Asoliva) es una entidad privada y sin ánimo de lucro constituida en septiembre de 1977.

En la actualidad, está formada por 50 empresas exportadoras de aceite de oliva de varias provincias españolas, principalmente de Andalucía y Cataluña, cuyas ventas fuera del territorio español representan más del 95% de la exportación nacional de aceite envasado y entre el 50 y 75% de la exportación a granel, según campañas.