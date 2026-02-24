Fundación Unicaja y PwC apoyan el proyecto solidario de Cesur, Círculo de Empresarios del Sur de España, que ha presentado este martes en las instalaciones de la empresa Cuatrogasa el proyecto NonStock. Nace así una plataforma digital de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que permite a las compañías donar sus excedentes no perecederos —como tecnología, textil, material de limpieza o mobiliario, entre otros—o con una fecha de caducidad lejana —como como aceite, aceitunas o conservas— de forma ágil y eficiente a entidades benéficas que los necesiten, dándoles una segunda vida.

El acto ha contado con la participación de Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur; Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja; Belén Arauz Pisón, directora de Auditoría de PwC en Andalucía; Manuel Sánchez, CEO de Cuatrogasa, y Leopoldo Parias, presidente del Banco de Alimentos de Sevilla. Además, han estado presentes Javier Flores, de la Fundación Scalpers, y Eugenia Moreno, responsable de la Obra Social San Juan de Dios de Sevilla, dos organizaciones que han participado en la prueba piloto con donaciones reales.

Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur, ha destacado que NonStock puede ser "la revolución empresarial por la solidaridad". Según ha explicado, "es una plataforma que actúa de intermediaria entre excedentes y necesidades. No es una campaña puntual, sino un mecanismo dinámico y atemporal que permite a cualquier empresa española donar productos y servicios durante todo el año, mejorando su impacto social y su sostenibilidad". De esta forma, Fernando Seco ha señalado que esta plataforma es similar a un 'Wallapop solidario'.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Fundación Unicaja, que ha permitido el desarrollo tecnológico de la plataforma, así como de PwC Tax & Legal como asesor legal del proyecto y la Fundación PwC, que aporta el asesoramiento legal y jurídico necesario para garantizar la transparencia y seguridad de las donaciones. De este modo, Belén Arauz Pisón, directora de Auditoría de PwC en Andalucía ha destacado la solidez jurídica y técnica del proyecto como garantía para las empresas donantes y los receptores, mientras que Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, ha subrayado que “a veces hablamos de excedentes y de materiales”, pero que con NonStock “estamos hablando de personas y de cómo mejorar su día a día”. “Cuando empresas y entidades sociales se coordinan, no solo optimizan recursos, construyen comunidad”, ha recalcado.

Durante la presentación del proyecto, se ha materializado el propósito de NonStock con la entrega de una donación por parte de la empresa Cuatrogasa al Banco de Alimentos de Sevilla. El lote incluye 7.500 pares de guantes de nitrilo y látex, además de material de limpieza profesional (fregonas y bayetas de microfibra) y suministros de embalaje alimentario, tal y como ha detallado Manuel Sánchez Gavilán, CEO de Cuatrogasa, quien ha explicado la participación de su empresa en NonStock: "Es una ventaja competitiva que una asociación como CESUR facilite este puente; reduce costes de almacenamiento y, lo más importante, asegura que el material llegue a quien realmente lo necesita".

Por su parte, Leopoldo Parias, presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, ha agradecido la iniciativa subrayando que plataformas como NonStock profesionalizan la solidaridad y facilitan la logística de recepción de productos de primera necesidad.

Antecedentes de éxito

Aunque el lanzamiento oficial ha tenido lugar hoy, NonStock ya ha demostrado su eficacia en una fase previa, a lo largo de 2025. En este sentido, cabe destacar la donación, también, de Cuatrogasa a Cáritas, compuesta por 5.000 mascarillas quirúrgicas de alta protección y cientos de guantes reutilizables, que se emplearon con motivo de la DANA de Valencia.

Asimismo, la firma sevillana Scalpers realizó una donación de dos contenedores de ropa a la Obra Social San Juan de Dios Sevilla, material que fue destinado a proyectos de cooperación en distintos puntos de África: Sierra Leona (Lunsar), Liberia (Monrovia), Ghana (Accra) y Togo.

Con el proyecto NonStock, Cesur refuerza su compromiso con la transformación del sur de España, poniendo a disposición de sus más de 250 empresas asociadas una herramienta eficaz para liderar el cambio social desde la excelencia empresarial.

NonStock facilita la ayuda humanitaria, al tiempo que ayuda a las empresas a reducir costes de almacenamiento, obtener deducciones fiscales y mejorar su reputación corporativa, contribuyendo directamente a la economía circular y a la solidaridad.

Cesur

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, es una asociación sin ánimo de lucro, privada e independiente, integrada por empresarios y directivos, que persigue mejorar las condiciones socioeconómicas, empresariales y educativas del Sur de España. Agrupa a más de 250 empresas, andaluzas y extremeñas, socialmente responsables que buscan la excelencia en su desarrollo y del territorio en el que se asientan, lo que la convierten en la mayor asociación empresarial por número de socios del país.

Cesur aglutina más de 60.000 millones de euros por volumen de facturación agregado de sus empresas asociadas, el 30 % del PIB de Andalucía y el 27 % del PIB del sur de España (Andalucía y Extremadura).