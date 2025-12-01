Vanessa Escrivá García se hace cargo en Mapfre de la Dirección general del Área Corporativa de Tecnología y del Dato

Vanessa Escrivá García se ha hecho cargo en Mapfre de la Dirección general del Área Corporativa de Tecnología y del Dato, ya que la aseguradora ha decidido elevar el carácter estratégico de la tecnología en el negocio.

De hecho, el próximo 31 de diciembre, se suprime el Área Corporativa de Transformación de la Operación, que incluía la dirección de Tecnología. Esta área incorpora, también a partir del 1 de enero, a la dirección corporativa del Dato, dirigida por Maribel Solanas, Group Chief Data Officer de Mapfre, así como toda la estrategia de Inteligencia Artificial del Grupo. El objetivo de esta integración es potenciar aún más el valor del dato también como activo estratégico del grupo. Esta área dependerá directamente del presidente y del CEO de la compañía.

“En cualquier actividad, pero especialmente en el ámbito asegurador que manejamos datos y prestamos servicio a más de 30 millones de clientes, la tecnología es determinante como herramienta facilitadora para alcanzar los objetivos estratégicos del grupo” señala Antonio Huertas, “veníamos dando pasos enormes en la transformación de Mapfre, gracias al impulso y liderazgo estratégico de José Antonio Arias, ahora queremos acelerar aún más el impacto de la tecnología en el negocio y la incorporación de la IA a nuestras actividades, que cada vez son más digitales, aunque siempre pilotadas por personas”.

La supresión del área corporativa de Transformación de la Operación, que ha cumplido sobradamente con los objetivos previstos desde su creación, supone además una simplificación de la estructura corporativa que mejorará la eficiencia. Las funciones de esta área, excepto tecnología, serán supervisadas directamente por el vicepresidente primero, Jose Manuel Inchausti.

Como consecuencia de esta reorganización, el actual director del Área, José Antonio Arias se convertirá a partir del 1 de enero en el director corporativo de Inmuebles y Medios, funciones que se integran, en dependencia del director general financiero del grupo, Jose Luis Jiménez Guajardo-Fajardo. José Antonio Arias, asume ahora esta dirección de gran importancia estratégica para el grupo, en la que su madurez directiva y experiencia serán muy importantes.

Los cambios también afectan al Consejo Asesor de Tecnología, Innovación y Transformación (Catit), el órgano consultivo creado en 2020 y formado por expertos independientes que asesoran a los órganos de gobierno de Mapfre sobre decisiones en materia de tecnología, innovación y transformación. Vanessa Escrivá se incorpora como vocal al Catit, mientras que Leire Jimenez Ayesa, sumará a su condición de vocal de este Consejo Asesor la de Secretaria del Catit.

El Comité Ejecutivo de Mapfre se renueva con la incorporación de Raúl Costilla Prieto, director general de Negocio, y de la nueva directora general de Tecnología y Dato, Vanessa Escrivá.

Otros nombramientos

José Antonio Ledesma, actual director corporativo de Medios, se incorporará el próximo 30 de marzo a la Dirección Corporativa de Seguridad como director de Control de Seguridad, un puesto de nueva creación requerido por la mayor complejidad normativa que afecta a la actividad aseguradora.

José Luis Bernal, actual Chief Digital, Data and Innovation Officer de Mapfre USA, se incorporará el próximo 1 de enero como experto para fortalecer los proyectos de transformación del Grupo y elevar su impacto en el negocio. Actuará bajo la dependencia directa del director general del área corporativa de Personas, Estrategia y Sostenibilidad, Alfredo Castelo.

Consejo de Administración

El Consejo ha aprobado que María de los Ángeles Santamaría se incorpore como vocal a dos de sus Comisiones: A la Comisión de Riesgos, Sostenibilidad y Cumplimiento, en sustitución de Ana Isabel Fernández Álvarez; y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de María del Pilar Perales Viscasillas.