Verti, la aseguradora con mejor desempeño digital en el negocio online

Verti se ha situado como la aseguradora con mejor desempeño digital en el negocio online, según el XXXIX Ranking de Presencia en Internet de Entidades Aseguradoras de diciembre de 2025 que ha publicado Innovación Aseguradora con el patrocinio de Wenalyze.

Este informe confirma la consolidación digital del sector asegurador y otorga a Verti una puntuación del 100%, la compañía de seguro digital del Grupo Mapfre, que se coloca como referente en innovación, digitalización y experiencia de cliente, gracias a un modelo de negocio plenamente orientado al canal online.

Desde Verti se valora muy positivamente este reconocimiento, que avala su apuesta por la contratación 100% digital y el uso de la tecnología para ofrecer soluciones ágiles y adaptadas a las nuevas demandas de los clientes.

Como parte del Grupo Mapfre, Verti continúa impulsando un modelo digital que marca tendencia en el mercado español. “Este reconocimiento confirma la capacidad de Verti para anticiparse a los cambios del sector y consolidarse como una de las compañías más avanzadas en el entorno digital asegurador”, afirma Juan Pablo Galán, CEO de Verti España y director del negocio digital de Mapfre en este país.

Marca Mapfre

El negocio digital con la marca Mapfre también ha obtenido una valoración muy positiva en este ranking, situándose en segunda posición, junto a otras compañías, con una puntuación del 93%, lo que refleja el elevado nivel de madurez digital que está alcanzando el sector en su conjunto.

Verti es una aseguradora digital con presencia en España, Italia y Alemania. Cuenta con más de 450.000 pólizas en cartera en España en sus seguros de autos, motos, hogar y mascotas.

Productos innovadores

Se caracteriza por sus productos innovadores y centrados en las necesidades del usuario, tales como su seguro 6Ruedas, seguro CuentaKms o Verti Driver.