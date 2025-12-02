Vuelve en Navidad el bus solidario del City Sightseeing

El bus solidario del City Sightseeing vuelve en Navidad gracias a la colaboración de El Corte Inglés, Coca-Cola Europacific Partners y Publinmag,que han hecho posible una nueva cita de El Bus de la Ilusión.

El Bus de la Ilusión circulará por las calles de Sevilla entre el 22 de diciembre y el 4 de enero (excepto los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero). Las salidas se realizarán desde la parada principal de City Sightseeing Sevilla, frente al Teatro de la Maestranza, a las 16.00, 17.00 y 18.00 horas. Cada recorrido tiene una duración aproximada de 45-50 minutos y recorrerá puntos emblemáticos de la ciudad como Plaza de España, Triana, Alameda de Hércules y Plaza del Duque. El precio por persona será de 5€ y la recaudación íntegra se destinará a entidades que trabajan directamente con la infancia, como Autismo Sevilla, Fundación Pequeño Deseo y Ateneo de Sevilla.

Con esta iniciativa , las familias sevillanas pueden disfrutar de las mejores vistas de su ciudad a través de tours navideños en autobuses panorámicos de doble planta, al tiempo que apoyan importantes causas.

Enrique Ybarra, fundador y CEO de City Sightseeing, ha declarado: «Estamos felices de aportar a Sevilla una actividad para toda la familia durante las vacaciones de Navidad, como venimos haciendo desde 2018. Al donar el importe íntegro recaudado de nuestros pasajeros, El Bus de la Ilusión está teniendo un impacto muy positivo en muchas familias sevillanas, por eso animo a todos los residentes en la capital y la provincia a que redescubran Sevilla con nuestros tours solidarios».

Al igual que en ediciones anteriores, se convoca el Concurso de los Deseos de Navidad, con el que los niños podrán dejar su deseo navideño a través de un formulario. El deseo más original y navideño se llevará como premio un tour en bus para toda su clase.

City Sightseeing

City Sightseeing Worldwide es la multinacional líder de experiencias turísticas en autobuses panorámicos de doble planta, paseos en barco y paseos guiados a pie, así como un market place de los tours y actividades más excitantes en los destinos más populares del mundo.

Expansión

Fundada en Sevilla en 1999, la marca global se ha expandido por los cinco continentes hasta estar presente en más de 100 ciudades de más de 35 países, permitiendo a más de 13 millones de viajeros descubrir, exporar y disfrutar cada año de sus ciudades favoritas.