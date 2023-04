"Tener espacios ordenados requiere cambio de hábitos y ajustes en tu casa"

De Ikea a volar bien alto. Cristina Muñoz Bolaño (Sevilla, 1969) es autora de dos libros indispensables (5 semanas para ordenar tu casa y Aligera tu casa, simplifica tu vida) y de dos blogs (ordenyespacios,com y, con una compañera de Córdoba, academiadelorden.net). Su experiencia laboral en Ikea, donde trabajó 12 años como interiorista comercial (visual merchandiser), es la base de su dedicación actual. Colabora habitualmente con la revista El Mueble y ha publicado artículos en revistas especializadas y prensa diaria. Organizadora de espacios y estilista de moda nacida en Triana y vecina de Valencina, trabaja actualmente en Alquitara, tienda de decoración y listas de boda. Combina el gusto por la vida hogareña y tranquila con su inquietud por el aprendizaje constante que le ha llevado a cultivar sus múltiples aficiones: pintar, coser y hacer cerámica. Es madre de dos hijos junto a su marido David, con quien se formó en la escuela de cerámica de Della Robia (Gelves) y montaron Alfama taller, una dedicación que planean volver a retomar.

-Los armarios ¿son los lugares de la casa más difíciles de organizar?

-Los servicios que más me demandan los clientes (ellas mayoritariamente) son ordenar armarios y trasteros. El problema de los armarios es que generalmente están atestados de ropa y resulta imposible ponerlos en orden, lo que genera angustia. Me he especializado en armarios por ese motivo y por mi formación de estilista de moda. Creo que el desorden de un armario nos inquieta por el vínculo emocional que tenemos con nuestra ropa, que es un medio de expresión personal. Lo importante es saber que el orden de tu armario depende directamente de la cantidad de ropa que tienes. Eso mismo sucede en los demás lugares de la casa: tenemos más cosas que espacio disponible.

-Reducir para ordenar es la única vía

-En efecto, si quieres que el orden de tu armario te dure, no tienes más remedio que reducir la cantidad de prendas que tienes. Lo he vivido en primera persona, de tal manera que ahora puedo combinar la ropa de mil maneras sin que me resulte un esfuerzo ordenarla. Todo se queda en su sitio. He acomodado la cantidad de prendas al espacio del que dispongo (un armario de dos puertas) y no tengo que hacer cambio de armario en verano ni en invierno. Mi ropa sirve para cualquier época del año. Al final se trata de modificar tus hábitos de consumo: evitar comprar de forma impulsiva y pensar bien lo que adquieres.

-Los trasteros son otro cajón desastre en los que acumulamos de todo sin orden

-Los trasteros son otro espacio crítico sí, aun cuando deberían servirnos para almacenar objetos que no se utilizan con tanta frecuencia. La realidad es que quedan al final para esconder cosas que no sabemos qué hacer con ellas o que es posible que usemos en algún momento. Mi consejo para la darle un uso eficiente al trastero es reservar espacio en ellos para las cosas que vas a utilizar por temporadas: la ropa del cambio de armario, las de navidad, las del jardín, las de la playa.

-La nevera de la casa, otro lugar propenso al caos...

-Sí. En la nevera lo que recomiendo es usar contenedores en la medida de lo posible, que pueden ser tuppers sobrantes o cajitas de plástico que tengas a mano. Eso evita que se manchen las baldas, que es uno de los problemas más recurrentes en el mantenimiento del frigorífico. Otra clave es repasar un poco la limpieza de la nevera cada vez que compramos nuevos alimentos, en lugar de dejar pasar los días.

-Ser ordenado, ¿una virtud con la que se nace o se aprende?

-Creo que es una habilidad que se puede entrenar, aunque es verdad que hay personas que nacemos con una habilidad innata para el orden. Al final tiene que ver con tus necesidades, ya que hay quien no da tanta prioridad al orden. A mí tener mi espacio ordenado me aporta mucha calma y tranquilidad; necesito el orden. En general, el orden te permite invertir menos tiempo en encontrar lo que buscas y te ahorra momentos de estrés innecesarios.

-El desorden puede llegar a angustiar a algunas personas cuando no le ven solución

-Hay clientes que sufren por ser desordenados y eso les causa inquietud. En estos casos hay que darles las soluciones de orden más sencillas de mantener.

-Que el orden implica un cambio personal es lo más difícil de asimilar...

-Claro, esto es un proceso que requiere cambio de hábitos y ajustes en tu casa. No es tan sencillo como colocar cosas en vertical u horizontal o por colores. La angustia por el desorden es lo que más me llega de los que contratan mis servicios y les tranquiliza escuchar que pueden solucionar la situación. La organización previa y posterior a la mudanza también angustia a no pocas personas. Desde la pandemia hemos dado más importancia a cuidar el bienestar y los espacios de nuestro hogar.

-¿Qué le parece la ultrafamosa japonesa Marie Kondo?

-Creo que Marie Kondo nos dio visibilidad a las organizadoras profesionales, aunque en EEUU esta disciplina empezó en los años 70 del siglo pasado. Una cuestión interesante de Kondo es que, ahora que ha tenido hijos, admite que es imposible mantener la casa ordenada. Respecto a su filosofía del orden por categorías (ropa, menaje...) y todo de una vez, prefiero un planteamiento del orden por habitación para no tener empantanada la casa y hacerlo poco a poco. Kondo basa sus enseñanzas en Nagisa Tatsumi, autora de El arte de tirar, una organizadora que también es un referente para mí.

-¿Por qué es un referente la autora del El arte de tirar?

-Porque basa el orden en una serie de pasos. Primero, reducir la cantidad de ropa o artículos que vas a ordenar hasta adaptarte al espacio que tienes; luego, optimizar eligiendo las soluciones de orden y, en tercer lugar, revisar tu manera de comprar, ya que ésta repercute en la organización de tu casa.

-En su blog cuenta ¡que se puede vivir sin planchar!

-Depende de las necesidades de cada uno porque habrá quien tenga que llevar la ropa perfectamente planchada. Yo personalmente no plancho. Para evitar hacerlo saco la ropa de la lavadora, la estiro al máximo antes y después de tenderla. Otra clave es doblarla inmediatamente cuando se recoge del tendedero. Al final, el estirado nos permite reducir de forma importante la cantidad de ropa que se plancha. Hay personas a las que les gusta planchar toallas, ropa interior y sábanas.

-Hay tejidos como el lino en los que el estirado no basta

-Efectivamente, por eso hay que pensar qué tipo de tejidos quieres tener en tu armario y cómo te ves llevando un poco de arruga.