Isasaweis: “La fuerza de voluntad no se compra, se trabaja”

Isabel Llanos (Gijón, 1976) o, conocida como, Isasaweis, es una de las primeras influencers españolas. Comenzó a publicar contenido allá por 2009 y ahora publica Come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida, un libro en el que vuelca todos sus conocimientos y técnicas para ayudar a sus amigas, como ella llama a sus seguidoras a ser tan feliz como lo es ella.

–¿Cómo se pasa de estar trabajando en un colegio a vivir de las redes?

–Fue algo muy natural. Yo empecé hace 14 años y esto de ser influencer no era una profesión ni mucho menos. De hecho, no existía Instagram. No era más que por un hobby, personas que teníamos algo dentro, nos gusta comunicar y, a la vez, compartir con los demás. Empecé hablando de belleza no porque fuese un tema que me interesara mucho, pero era lo que hacían las chicas que había entonces. Eran cuatro y hacían vídeos de maquillaje y yo dije: “Bueno, pues yo lo mismo”, pero cuando llevaba un poco vi que me gustaban otras cosas.

–¿Cómo ve la evolución de la profesión desde entonces?

–No éramos influencers ni nada, éramos personas con nuestras profesiones. Después se fue convirtiendo en una profesión y nos denominaron influencers, pero con el tiempo nos hemos diversificado tanto que ya no se nos puede ni llamar lo mismo. Hay profesiones muy diferentes, hay artistas del maquillaje, hay cantantes, hay prescriptores, hay de todo. Usamos todos la misma herramienta pero somos profesionales diferentes.

–No es profesional del deporte ni de la alimentación, se define más como una amiga de sus seguidoras.

–Es importante dejar claro esto, sobre todo cuando hablas con tanta gente, y ponerte en tu lugar. Mi lugar es que yo no soy nutricionista ni técnica deportiva, es verdad que son dos áreas de las que sé mucho. Con este libro, como clases de nutrición no doy, yo presento mis recetas normales en mi casa. Para dar clase de deporte sí que me parecía importante que no los hiciera yo, que las hiciera un técnico deportivo. He contado con Ronan, que es uno de los entrenadores de mi gimnasio que es un profesional y es quien ha hecho las rutinas deportivas.

–Dice que la vida de quien practique el libro puede cambiar por completo.

–Si tu sanas tu forma de tomarte las cosas, tus relaciones con los demás, quitas de tu vida lo que no te gusta… Se empiezan a tranquilizar otras áreas y uno tiene mejor relación con la comida, disfruta más el deporte y todo en general. Este libro es Come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida, y casi que empezaría por detrás porque me parece la parte más importante y ayuda a las otras partes.

–Es una especie de libro de autoayuda.

–Sí, la tercera parte sobre todo es eso. ¡Las otras dos también! Pocas cosas mejores que comer bien y hacer ejercicio. Pero sí, en la tercera parte hablo de lo que yo he aprendido en la vida, con 47 años ya es una edad y las experiencias vividas son las que te hacen centrarte en la vida y tener las cosas claras.

–Cuenta su vida para ayudar a la vida de los demás.

–He tenido dos vidas diferentes porque no me reconozco en la persona de hace 15 años. Me siento tan sumamente feliz en esta vida, no es que fuera una infeliz, pero no tenía la sensación de tranquilidad que tengo ahora que digo: “Se puede”. Puedes partir de una situación que no te guste y llegar a esta porque yo lo he conseguido y me parece algo tan importante.

–Vive más tranquila, pero se define como intensa.

–Precisamente creo que es por eso. Siempre he sido muy intensa, he tenido que aprender a esperar, a saber que las toman su tiempo, a saber que hay cosas por las que no puedes hacer nada. Esto último puede que sea lo que más me ha costado, porque yo soy muy peleona, cuando quiero algo me empeño. He tenido que aprender que hay veces que no puedes hacer nada.

–Al final, la base de todo es la disciplina.

–La disciplina es muy importante para los objetivos que quieras conseguir en la vida. Yo siempre tengo que estar proponiendo algo, me gusta ese desafío de aprender cosas nuevas. La fuerza de voluntad no se compra en el mercado, se trabaja, es la disciplina de hacer las cosas porque te lo has propuesto.

–Invita a sus seguidoras a no pesarse.

–El peso es una medida errónea. Yo peso más ahora porque tengo más músculo y menos grasa. Al perder la grasa y ganar músculo estás más delgada, pero pesas más. ¿Qué absurdez es esto de mirar el peso? Adelgazar es perder grasa y eso no lo mide una báscula. Si a ti no te afecta para nada, bueno, pero si a ti te afecta es absurdo que estés pesándote y de mala leche todo el día cuando es una medida que no te dice nada.

–Dedicándose al fitness recibe muchos comentarios negativos.

–Cuando me dedicaba a la cocina y a la belleza recibía los mismos que ahora. He cambiado mucho en este aspecto y solo al principio me afectaba un poco. Últimamente me hace mucha gracia porque veo los comentarios cuando estoy superfeliz saliendo del gimnasio que me como el mundo y me imagino a la persona en su cueva, delante del ordenador. No puedes ser feliz y estar tranquila y poner esas barbaridades a alguien.

–¿Le recomienda a esas personas el arcoiris de la felicidad?

–¡Por supuesto! Se lo recomiendo a todo el mundo, pero a esas personas más. Yo pasé un periodo en el que me daban verdadera pena. Tengo ese afán de arreglar el mundo y hubo una temporada en la que creía que podía y pensaba que esta gente tiene algún tipo de sufrimiento en su vida. Ahora me lo tomo de otra forma y no trato de solucionar la vida a quien no puedo. Ahí lo tienen, ojalá le de buen uso.