"La energía eólica es ya la primera tecnología en el mercado eléctrico de España"

Juan Virgilio Márquez (Madrid, 1973), director general de la Asociación Empresarial Eólica desde 2016, es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Politécnica con amplia formación en desarrollo directivo (IE Business School y ESADE Bussiness School). Fue gerente de energía e infraestructuras en la compañía de Ingeniería y Consultoría Isdefe. De padre extremeño y madre y abuelos madrileños, le gusta tocar la batería (tenía su grupo y sigue estudiando), leer, el baloncesto, el deporte en general y pasear por la naturaleza.

–La energía eólica se ha convertido en la primera tecnología en el mercado eléctrico en España...

–Sí, en 2021 la eólica se colocó como la primera tecnología en generación de energía por delante de la nuclear. Es decir, que ha generado el mayor porcentaje de potencial de nuestra demanda eléctrica: llegó al 23%. Ya éramos desde 2020 la primera tecnología en potencia instalada, por delante de los ciclos combinados. Es una situación que va a permanecer en el tiempo e incluso irá subiendo porque cada vez hay más parques eólicos, mientras la nuclear se mantendrá en esta capacidad de generación actual porque no hay previsión de instalar más reactores nucleares.

"Si no hubiera eólica, el precio de la luz sería mucho más caro porque la eólica es la que más electricidad genera y evita que las tecnologías más caras (los ciclos combinados que usan el gas más caro) puedan cubrir esa demanda"

"Los aerogeneradores instalados en los últimos años cuentan con una nueva tecnología que requiere menos viento y, con la misma potencia instalada, producen casi el doble de energía"

–Pero la luz sigue costando demasiado al bolsillo de los ciudadanos, ¿cuándo notaremos este auge de las renovables?

–Si no hubiera eólica, el precio de la luz sería mucho más caro porque la eólica es la que más electricidad genera y evita que las tecnologías más caras (los ciclos combinados que usan el gas más caro) puedan cubrir esa demanda.

El peso de la eólica en el precio de la electricidad es evidente en las horas que son eólicas. Pero a nivel de precios medios, como están tan caros el gas y los derechos por generar emisiones de CO2, el consumidor no nota que paga menos que antes y el efecto depresor de las renovables no se percibe. La previsión es que entre finales de 2022 y principios de 2023 los precios del gas bajen a precios razonables.

La solución para abaratar la luz en España es darle más velocidad a las estructuras renovables para no depender del gas y bajar los impuestos que más comprometen el precio de la electricidad.

"Nos preocupa que la velocidad de la tramitación de parques eólicos no está siendo la necesaria para cubrir los objetivos de 2030 del plan nacional"

–Una nueva tecnología de aerogeneradores está batiendo récords...

–Sí, el pasado 8 de diciembre los 1.260 parques eólicos del país lograron el récord de generar de forma instantánea más de 20 gigavatios de potencia, sobre el total de 28 gigavatios de potencia instalada en España. Esto nunca había pasado y se ha producido porque hay más aerogeneradores funcionando y los instalados en los últimos años (2019-2021) cuentan con una nueva tecnología que requiere menos viento y, con la misma potencia instalada, producen casi el doble de energía. Se ha batido otro récord en porcentaje de cobertura de demanda: el 29 de diciembre de 2021 a las tres de la madrugada se consiguió cubrir con la eólica el 83% de la demanda. Es un dato muy significativo.

–¿Cómo son esos nuevos modelos de aerogeneradores más potentes?

–La tecnología permite ya operar en cualquier sitio y colocar aerogeneradores donde hasta ahora no era posible. Cada vez son aerogeneradores mayores y funcionan con menos viento. Los hay para vientos bajos, altos y con turbulencias, y para captar cualquier viento. Comunidades que históricamente parecía que no tenían potencial eólico, como Extremadura y Andalucía Occidental, con los nuevos modelos de aerogeneradores admiten parques viables. Las empresas tienen modelos de predicción muy precisos para saber dónde sopla el viento. El mejor es el constante durante un año y no muy racheado.

"Comunidades que históricamente parecía que no tenían potencial eólico, como Extremadura y Andalucía Occidental, con los nuevos modelos de aerogeneradores admiten parques viables"

–Que la eólica se coloque por delante de la nuclear es todo un hito para las renovables

–Quién nos iba a decir hace veintitantos años que llegaría a ese nivel una tecnología que parecía incipiente y necesitaba unos apoyos económicos para conseguir una cuota de competitividad. Las renovables tienen más de un 40% de presencia en el mix eléctrico, al cierre de 2021. Estos datos nos dan confianza para llegar a los objetivos para el año 2030 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que nos otorga 50,3 gigavatios de aquí a 2030.

–¿Puede llegar España a generar 50 gigavatios de energía eólica en 2030?

–Lo vemos viable por el nivel tecnológico y por la capacidad de las empresas, aunque nos preocupa que la velocidad de la tramitación de parques eólicos no está siendo la necesaria para cubrir los objetivos. Necesitamos incorporar de media 2,2 gigavatios de eólica al año para llegar a 2030 con 22 gigavatios más de potencia que ahora.

–Nos acercamos más al sueño de abastecernos con energías renovables

–Implica un cambio radical en la generación de energía en una economía del primer mundo como la española y la certeza de que podemos basarnos en energías renovables para cubrir el consumo de electricidad de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas. Nuestra referencia es Dinamarca.

–¿Qué zonas generan más energía eólica?

–Castilla León ha liderado el desarrollo de la eólica en España. Le siguen Aragón, Castilla la Mancha y Galicia, Andalucía. Estas son las comunidades donde de forma prioritaria el sector se ha desarrollado. La España vaciada ha sido una de las grandes apuestas del sector para desarrollar la tecnología eólica.