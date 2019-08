Ángela Ropero (Sevilla, 1994) es conocida artísticamente como Julianna Ro en honor a su padre Julián. Es una modelo y cantante sevillana que estudió Traducción e Interpretación de Inglés y Francés en la UPO, además de ocho años de piano en el conservatorio profesional, dos años de canto lírico y uno de técnica vocal. La modelo, que sorprende por su talento, acaba de celebrar un desfile benéfico para ayudar a la fundación 'El Gancho Infantil'. Ahora, Julianna representa a Sevilla en el certamen Miss World. La gala final del concurso nacional tendrá lugar el 18 de agosto en el Auditorio Carvajal de Melilla.

-Para quienes no la conozcan, ¿quién es Julianna Ro?

-Es una chica polifacética que no puede estar quieta y que siempre está reinventándose. Soy modelo, cantante, compositora, pianista y traductora. Es decir, conmigo nadie se aburre.

-Acaba de organizar un desfile benéfico para colaborar con la fundación 'El Gancho Infantil', ¿cómo surgió la idea?

-La idea surgió porque una de las pruebas del certamen Miss World es un proyecto social. Se trata de la prueba más importante porque el lema del concurso es ‘Belleza con propósito’ y hace referencia a que lo más bonito es lo que llevamos en nuestro interior. Yo quería hacer algo que de verdad me llenase y que ayudara. Me encantan los niños y sé lo que es tener un familiar enfermo. Mi padre murió muy joven cuando yo tenía nueve años y sé lo que se siente.

-¿Cuál ha sido el resultado del evento?

-Estoy muy sorprendida y feliz porque he puesto todo mi empeño para que saliera bien. Hemos logrado recaudar 1.116,50 euros que van íntegros al próximo proyecto de la fundación que se anunciará en septiembre. El evento lo he organizado yo sola, pero he contado con mucha ayuda. Formamos un gran equipo entre las veinte modelos, el grupo de modelos infantiles, las ocho marcas, el Dj, el lugar y los demás bares que nos ayudaron con la venta de entradas.

-¿Cómo fue el proceso para convertirse en Miss World Sevilla 2019?

-Este año no ha habido delegación en Sevilla, por lo que no se ha celebrado ningún certamen. Otros años sí que hubo y se celebraba con sus candidatas y su coronación. Por ello, este año fue directamente la delegación nacional quien se puso en contacto conmigo. Me propusieron representar a Sevilla y yo llevaba varios años pensándolo, aunque no me decidía. Este año se han alineado las estrellas y es mi año para participar.

-¿A que se dedica actualmente?

-Principalmente soy modelo. Estudié Traducción e Interpretación de Inglés y Francés en la Universidad Pablo de Olavide, pero no ejerzo. Tengo mi proyecto personal con la música porque estoy trabajando en la composición para tener mis propios temas. Ahora mismo mi trabajo es ser modelo.

-¿Cómo fue su infancia?

-La recuerdo muy bonita. Soy hija única y cuando era pequeña me parecía maravilloso porque toda la familia se centraba en mí. Me han educado de una manera increíble pero sin mimarme. Por desgracia con nueve años perdí a mi papá, pero mi madre es mi gran pilar y mi mejor amiga. Ella lo es todo para mí. Antes de aprender a hablar, ya se notaba que quería ser artista. Mi padre aunque era enfermero también era músico autodidacta y montó en casa un estudio insonorizado. Recuerdo que en mi casa siempre estaba la música puesta mientras yo bailaba.

-¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la moda?

-Primero hice una demo de música que debía incluir una imagen de artista. Por eso unos amigos me hicieron una sesión de fotos y me dijeron que podría dedicarme a esto. A partir de ahí me salieron talleres y desfiles. Comencé a trabajar con Doble Erre y con Sevilla de Moda. En Madrid estuve con la agencia Blow y en Bristol con Gingersnap Models. Después crucé el charco y me fui a México para trabajar en Model Zone.

-¿Qué siente cuando desfila por las pasarelas?

-Cuando me subo a la pasarela y desfilo me siento como en casa. Es una sensación que me encanta. A las modelos nos gusta ser el centro de atención, pero de una manera bonita. Además, que los diseñadores confíen en ti para que presentes su trabajo es precioso.

-¿Qué significa para usted representar a Sevilla en este certamen?

-Es un orgullo para mí. Como en casa en ningún sitio, y como Sevilla no hay nada. He estado en mil sitios y siempre termino volviendo.

-¿Qué es lo mejor de ser modelo? ¿Y lo peor?

-Lo mejor es que puedes ver y compartir la creatividad de otros. Descubres y aprendes mucho y no sólo de moda. Desfilar en un sitio y destacar gusta mucho. Lo peor es que todavía se exigen medidas. Hay cuerpos que no pueden perder peso porque son puro hueso.

-¿Cuáles son sus planes para el futuro?

-Me gustaría ganar el concurso porque he trabajado mucho y me encanta el propósito de este certamen. En un futuro me gustaría continuar en la moda, pero con mi propia empresa. Tengo unas ideas en la cabeza que ojalá se cumplan y también seguiré con mi música.

-¿Cuál diría que es la clave para el éxito?

-La constancia, el trabajo, ser realista y estar rodeado de gente que te quiera.