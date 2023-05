Laura Tinajero: "Investigando sobre mujeres del siglo XVI hallé el contrato de Roque Balduque"

-Encontró recientemente en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla el contrato de unas obras de Roque Balduque, cuénteme cómo se produjo ese hallazgo.

-Yo estoy investigando sobre mujeres del siglo XVI, y estaba mirando en concreto el año 1559. Buscaba una pista de una monja de Santa Paula. No la encontré, pero me topé con el contrato de ejecución de las tres imágenes de la Vera Cruz de Lebrija. Eran el Cristo, la Virgen y el Niño. Cuando lo vi, a través de Twitter me puse en contacto con la hermandad. Lo encontré el lunes 10 de abril. El jueves vino el hermano mayor, le enseñé el documento e hice las gestiones para poder darle una copia impresa.

-¿Qué ha supuesto este hallazgo?

-El Cristo se pensaba que era de Balduque, sobre todo después de una restauración que le hicieron en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), pues se vio que cumplía con las características de este autor. Pero la Virgen se atribuía al círculo de Juan de Mesa, que es del XVII. Que la Virgen esté en este contrato ha sido una sorpresa. También es verdad que la imagen ha podido sufrir muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Ahora ya no hay dudas de su autoría. Tenemos las tres imágenes principales en el mismo contrato. Costaron en total 24.000 maravedíes. Está todo explicado con todo lujo de detalles, se describe el peso, las dimensiones...

-¿Y qué le han dicho en Lebrija?

-En Lebrija ha sido algo importante. Como ellos creían que la Virgen era de Juan de Mesa, ahora hay una especie de debate en el que yo no entro. Participé en un programa de televisión local y me preguntaron por la interpretación artística, pero ese no es mi campo. Sólo puedo acreditar que es de Roque Balduque, porque hay un notario, tres o cuatro testigos y dos hermanos mayores que constan en el contrato.

-¿Le tienta dedicarse a la historia de las cofradías?

-No, no, yo no me dedico a eso. Es que aquí se ve todo. Estamos en un archivo en el que están todos los protocolos notariales de Sevilla. Nos podemos encontrar un contrato de trabajo, un contrato de un esclavo, un testamento... Para mí es un documento más, pero para la hermandad sí es importante, no sólo por la autoría sino porque también figuran los nombres de dos hermanos mayores.

-Y para los historiadores del arte supongo que también, ¿no?

-Pues sí, aquí hay expertos en Roque Balduque, y sin embargo ese legajo había pasado desapercibido. Ha dado la casualidad de que ese contrato no se había visto. Casi todas las obras de Balduque estaban registradas y éstas no. Me tocó a mí encontrarlas.

-Le confieso que vi el documento cuando usted colgó una imagen y no fui capaz de entender nada...

-Está escrito en una letra procesal que se usó desde finales del XV al XVII. Para entenderla hace falta práctica. Yo cuando llegué aquí me llevé un mes y medio para leer un legajo. Ahora me basta una mañana. Hay que venir mucho y hacer mucho el ojo, porque cada escribano tiene una letra con sus propias características.

-La harán hermana honorífica de la Vera Cruz de Lebrija por lo menos, ¿no?

-Jajaja... No hace falta, con que me inviten a una cerveza me conformo.

-¿Y ahora qué harán con el documento?

-Pues no lo sé, supongo que la hermandad querrá presentarlo cuando sea posible, sacar una edición en facsímil quizás, alguna conferencia... Un lío con el que yo no contaba, pero que es algo muy bonito dentro de la investigación.

-Cambiando de tema, lleva usted a gala ser del barrio de Palmete...

-Soy de Palmete y estoy orgullosa de serlo, aunque ya no viva allí. Mis padres construyeron su casa. Vengo de una familia muy humilde, mi madre empezó a trabajar con ocho años. Se esforzaron lo más grande para que yo estudiara. Soy la única de mi año que llegó a una licenciatura en el barrio. Todas mis amigas dejaron de estudiar. Sé que hay gente mayor que yo que sí llegó, pero de las generaciones posteriores ya hay muchos menos universitarios. Ha habido un retroceso en esto.

-Como la mayoría de los barrios de Sevilla, Palmete ha ido a menos en los últimos años, ¿no cree?

-En los ochenta y noventa había asociaciones de jóvenes, hacíamos muchas actividades y la gente estaba muy involucrada en lo social. Esto ha desaparecido. Ya no hay lucha. Antes pasaba cualquier cosa y salíamos todos en manifestación. Ahora queda una asociación de vecinos muy politizada y ya está. La población que fundó el barrio casi que ya no existe. Los hijos venden las casas de sus padres porque no quieren vivir allí ya. No vamos a pagar una hipoteca para que la casa dentro de veinte años valga la mitad.

-Y además es usted escritora, ¿cómo es esta faceta suya de novelista?

-Saqué mi primera novela en 2013, tras dejar un trabajo. Lo hice casi como una terapia. Pero luego he tenido episodios de escritura automática. Me reía de esas cosas hasta que me pasó. He escrito cuatro novelas y dos libros de relatos. Yo no elijo cuando escribo, ni los nombres de personajes ni el tema ni nada.