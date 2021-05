“Andalucía lo tiene todo para rodar”

Alguien que conoció a la archidonesa Macarena Astorga cuando solo era una adolescente refiere que ya se lo oyó decir entonces: “Algún día haré una película”. Con esa determinación, a pocos de quienes la han seguido (con documentales como Mujeres que dicen acción, Voces contra el silencio, Los ojos de Brahim... o los cortos Tránsito o Marta no viene a cenar) les sorprende que haya cumplido su propósito. Su primer largometraje es La Casa del Caracol, rodado en el verano raro de la pandemia. Se estrena el 11 de junio. Está protagonizado por Javier Rey y Paz Vega, cuya hija Ava Salazar también tiene un pequeño papel. Días después de la entrevista, se confirmó que la cinta competirá en la Sección Oficial del Festival de Cine de Málaga. Profeta en su tierra.

–Lo suyo ha sido un triple salto: ha rodado su primer largometraje, en pandemia y con una producción importante que le garantiza llegar a cines de todo el país. ¿Podríamos usar el calificativo de épico?

–Si no ha sido épico, ha sido algo bastante cercano. Después de 20 años trabajando como profesora en un instituto, me lanzo a pedir una excedencia para rodar. Salí del centro el día 13 de marzo. Un día después, estado de alarma y a casa. Mucha incertidumbre y desasosiego y después, cuando pudimos rodar, también nos tuvimos que adaptar a los protocolos de seguridad. Para nada ha sido fácil.

–¿Rodar con protocolos Covid le ha obligado a muchas renuncias?, ¿ha condicionado el guión inicial?

–El guión no cambió en nada, pudimos rodar todo lo que teníamos previsto antes de la pandemia. Sí cambió la forma de rodar en cuanto a medidas de seguridad, test de antígenos periódicos, uso de mascarillas, medidas de temperatura, limpieza de vestuario y algunos protocolos que ralentizan el rodaje, pero el guión no se cambió.

–¿Qué se encontrarán quienes acudan a los cines a ver ‘La Casa del Caracol’ a partir del 11 de junio?

–Una historia llena de misterio, mucha intriga. Hemos intentado cuidar mucho la atmósfera para que el espectador viaje junto a nuestro protagonista, el escritor Antonio Prieto, que decide irse a un pueblo tranquilo para escribir. Allí se encontrará personajes turbadores e inquietantes por los que se sentirá irremediablemente atraído y se convertirán en fuente de inspiración para su nueva novela, pero habrá algo más en ese pueblo extraño que lo atrapará.

"El bagaje como pedagoga y profesora es algo que aprovecho como 'modus operandi' en el trabajo como directora"

–¿Debutar dirigiendo a actores de larga trayectoria facilita las cosas o le ha forzado a escuchar más de lo previsto?, ¿le ayuda su condición de pedagoga?

–El trabajo con los actores es con lo que más disfruto dentro de mis responsabilidades como directora y trabajar con Javier Rey y Paz Vega así como con el resto de actores de primer nivel no ha sido una excepción. Es una de las mejores experiencias que me llevo de La Casa del Caracol. Me entiendo bien con ellos, les explico hacia dónde quiero llevarme a sus personajes y, a partir de ahí, les dejo que propongan. Si creo que vamos remando hacia el mismo sitio, suelo aceptarles las propuestas. Me gusta escuchar pero suelo tener bastante claro lo que quiero. Al final, mi condición de pedagoga y de profesora claro que es un bagaje que aprovecho como modus operandi en mi trabajo como directora.

–Se ha destacado el hecho de que una mujer dirija un ‘thriller’. ¿No está un poco harta de que ese aspecto se anteponga a la condición de cineasta, a secas?. En cualquier caso, ¿hay una impronta distinta?

–No me hartan esas preguntas, ni que se destaque que una mujer dirija un thriller porque es la realidad. No hay mujeres dirigiendo género en este país y hasta que eso no cambie, es muy normal que sea un tema a destacar. Me enorgullece ser una de las pocas que empiece a romper un poquito el techo de cristal. Tendríamos que ser muchas más y que se normalice el hecho de que una mujer dirija terror, suspense, acción, aventuras, comedias… Hay una impronta distinta, ni mejor, ni peor, sencillamente distinta.

–Le he leído palabras emotivas dirigidas a sus alumnos y compañeros del Ciclo de Audiovisuales del IES Guadalpín, de Marbella, que han seguido su lucha por hacer cine, con una larga trayectoria de cortos y documentales. Ahora celebran su logro. ¿El mensaje es que se puede conseguir?

–He pasado 20 años de mi vida dando clases en ese instituto y he sido muy feliz, los recuerdo a menudo y los quiero como mi familia que han sido y siguen siendo. Siempre me han apoyado, tanto el profesorado como los alumnos que han pasado por mi clase. Creo que no solo hay un mensaje, hay muchos, como que hay que luchar siempre por lo que uno quiere, tener pasión y trabajar duro para lograrlo, que hay que formarse, estar preparado para recibir negativas una y otra vez y que, con perseverancia, claro que se puede conseguir. Recibo mensajes cada día de alumnos que me dicen que soy fuente de inspiración para ellos, y eso sí que es importante para mí.

–No ha tenido que esperar al recibimiento de ‘La Casa del Caracol’ para tener nuevo encargo, una comedia familiar, ‘El Refugio’. ¿Cuál es el secreto?

–Jajajaja, no sabría decirlo, lo único que he hecho es trabajar y disfrutar de todos los procesos que ha tenido la película. Pese a que muchos han sido complicados, he intentado aprender de cada uno. También es cierto que he tenido la suerte de encontrarme con Álvaro Ariza y María Luisa Gutiérrez, los mejores productores que una directora puede tener, me han apoyado, me han escuchado, me he sentido en casa, como si nos conociéramos de toda la vida y eso da mucha confianza.

–Y todo esto lo está haciendo casi sin salir de casa. ¿Andalucía, plató de cine?

–Rodar en Andalucía fue una de las decisiones más acertadas que pudimos tomar. Lo tiene todo y más para rodar. De hecho, cada vez hay más producciones que eligen esta tierra para contar sus historias y no me extraña. Además de la diversidad paisajística y las buenas infraestructuras, no nos podemos olvidar de los equipos técnicos tan profesionalizados que tenemos.