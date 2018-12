"Málaga, Sevilla y Granada son las que más décimos compran"

Jesús Huerta Almendro (Jerez de la Frontera, 1965) lleva años entre números. En julio, dejó su cargo de director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía para ponerse al frente de Loterías y Apuestas del Estado. La crisis de hace una década hizo mella en las ventas, pero el objetivo en los próximos años es volver a los niveles anteriores a la crisis y "mantenernos o mejorar los mismos". Huerta tiene claro que la Lotería de Navidad forma parte de nuestra cultura y, por ello, no es de extrañar que la gente la haga propia llevando talismanes y todo tipo de amuletos durante el sorteo. Y, si todo el mundo expresa su deseo para 2019, Jesús Huerta no va a ser menos: "Salud, paz, solidaridad y progreso para todos".

-Este año, Loterías y Apuestas del Estado va a repartir con el Gordo 3.400 millones de euros.

-El Sorteo Extraordinario de Navidad es un sorteo especial y entrañable que conecta perfectamente con la forma en que se vive la Navidad en nuestro país. Es un sorteo que responde a claves emocionales relacionadas con nuestra tradición y esa grandeza se refleja también en sus números. El sorteo tiene una emisión de 3.400 millones de euros correspondientes a 170 millones de décimos. Se repartirá en premios el 70%, lo que equivale a 2.380 millones de euros. Sólo el Primer Premio del sorteo, el popularmente conocido como el Gordo, repartirá 680 millones de euros entre la ciudadanía.

-¿Qué sensaciones tiene a pocos días del sorteo más esperado del año?

-Este será mi primer Sorteo de Navidad al frente de Loterías y Apuestas del Estado, por lo que afronto el reto con enorme responsabilidad. Loterías es una empresa pública con más de 250 años de historia. A la vez, lo afronto con muchísima ilusión, porque el 22 de diciembre marca el comienzo de las fechas navideñas y muchos ciudadanos estarán pendientes de nuestro sorteo con su décimo en la mano. En Loterías tenemos la responsabilidad, año tras año, de que todo transcurra con normalidad, pero se trata de un trabajo colectivo. Nuestros 12.000 puntos de venta -nuestra cara visible todo el año- se encargan de repartir la ilusión desde meses antes del sorteo. Quiero destacar ese esfuerzo de tantas personas, porque la profesionalidad de puntos de venta, delegados y trabajadores de Loterías hacen, con su cariño y respeto por esta tradición, que este sorteo pueda ser un éxito.

-Una vez más, el spot de la Lotería de Navidad ha causado furor. ¿Cómo surge la idea de adaptar la película Atrapado en el tiempo?

-En 2018 se abrió el correspondiente concurso público, al que se presentaron diferentes agencias creativas de nuestro país. Un comité técnico valoró dichas propuestas y la que más se ajustaba a los objetivos de Loterías se hizo con dicha licitación. El rodaje transcurrió con normalidad, con un equipo muy profesional, centrado en la realización de una producción muy cuidada.

-¿Están contentos?

-Estamos muy satisfechos con el resultado. 22 otra vez es una historia en clave de comedia, con forma de cuento de Navidad y que busca también que compartamos momentos de emoción. Una historia en la que se muestra que el valor de compartir, que hace única a la Lotería de Navidad, es lo más importante de este sorteo. Los creativos nos contaban que la idea surgió preguntándose: ¿Qué pasaría si un día ves la película del Día de la Marmota y te pasa lo mismo que al personaje? ¿Qué pasaría si te ves atrapado en un día y ese día es el 22 de diciembre, el día del Sorteo de Navidad? ¿Qué pasaría si todos los días sientes la experiencia de que te toque el Gordo y no sabes compartir? A partir de esta idea, se construyó una historia en la que lo importante es cómo el Sorteo de Navidad puede influir en la vida de nuestro personaje hasta hacerle salir del bucle. La historia nos advierte del error de acumular décimos con ambición desmedida, en favor del premio que puede reportarnos el hecho de compartir.

-¿Cuál es la comunidad autónoma que más gasta en este sorteo? ¿Cuáles son los números de Andalucía?

-Por volumen de ventas, la Comunidad de Madrid es la que más gasta en el Sorteo de Navidad. Le sigue Andalucía, una comunidad con una gran tradición en la venta de Lotería de Navidad. En cuanto a las provincias, aunque todas las provincias andaluzas tienen gran volumen de ventas, Málaga, Sevilla y Granada son las que más décimos compran.

-Tengo entendido que los bombos se fabrican en Andalucía. ¿Dónde y cómo exactamente?

-Efectivamente, los actuales bombos del Sorteo Extraordinario de Navidad se fabricaron en una empresa de Chiclana hace ahora 12 años. En concreto, se realizaron en latón rojo (una aleación de cobre, estaño y plomo) y tienen un mantenimiento periódico, que se intensifica los días previos al sorteo para asegurar que todo transcurre con normalidad.

-Los niños de San Ildefonso son otro clásico del sorteo. ¿Cómo se entrenan y cómo se seleccionan exactamente? ¿Hasta qué edad pueden cantar las bolas?

-Este año intervendrán en el Sorteo de Navidad 32 niños y niñas de la Residencia San Ildefonso. Entre los criterios que aplica la residencia en la selección para dicho sorteo destaca que tengan buena vocalización para cantar los números, fluidez verbal y una voz clara y con buena proyección. Los docentes ensayan con los niños desde mediados del mes de octubre y el día antes del sorteo se realiza un ensayo general para que se familiaricen con el escenario. Para ellos es una actividad extraescolar que, según nos manifiestan desde la propia residencia, viven con ilusión y lo consideran una experiencia inolvidable.

-El sorteo es uno de los programas más vistos de la Navidad...

-El año pasado, por ejemplo, se situó como el programa con mayor aceptación de la Navidad, obteniendo un share del 44,7%.

-Usted es jerezano. ¿Cómo vive la rivalidad con Cádiz?

-Jerez es mi tierra y le tengo un gran cariño. Pero Cádiz también me encanta. No vivo esa rivalidad que no creo propia de estos tiempos. Cádiz es una provincia rica, con pueblos con mucha personalidad. Soy partidario de sumar y complementar la idiosincrasia de cada ciudad.